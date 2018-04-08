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“رئاسة الحرمين”: لا حسابات لأئمة الحرمين على مواقع التواصل

“رئاسة الحرمين”: لا حسابات لأئمة الحرمين على مواقع التواصل
http://almnatiq.net/?p=563528
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري بأنه لا يوجد أي حسابات لأئمة الحرمين الشريفين في مواقع التواصل الاجتماعي ونظرًا لما للحرمين الشريفين من مكانة عظيمة ولما لأصحاب الفضيلة الأئمة من منزلة كريمة وحيث أن بعض هذه المواقع تعمد إلى التشويش والإثارة والبلبلة وتعج بإثارة موضوعات جدلية تخضع لتأويلات متباينة لها تأثيرات سلبية على وحدة الأمة واجتماعها على الكتاب والسنة فلذلك وتحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على شرف الإمامة وعلى مكانة الأئمة في نفوس المسلمين جميعاً .

فإن الرئاسة تؤكد بأنه لاتوجد أي حسابات لأصحاب الفضيلة الأئمة وما يوجد من حسابات فهي وهمية غير رسمية لاتمثل أصحاب الفضيلة الأئمة.

سائلين الله أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وأن يوفق ولاة أمرنا وعلمائنا وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم.​

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