شاهد..مع أصوات الهجيني وبعيداً عن القوانين مسنة تقود سيارتها للاستمتاع بالمطر

المناطق-الرياض

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصورا لمسنّة سعودية، وهي تقود سيارة دفع رباعي بحرفية عالية على أحد الطرق السريعة بالمملكة، وذلك قبل أشهر من بدء السماح للنساء بقيادة السيارة.

ويظهر في المقطع احتراف المسنة في قيادة سيارتها على الطريق الذي بله المطر، مع ترديد بعض الأشعار التي اعتاد كبار السن على ترديدها خلال قيادتهم السيارة.

وزغم أن بعض النساء وخاصة اللاتي يعشن في البادية، اعتادن على قيادة السيارات بمختلف أنواعها، خلال التنقل خلف حلالهم إلا أن هذه المسنة، ربما شدها هطول الأمطار، وخرجت للتنزه ومتابعة أثر المطر.

ويتكرر بشكل يومي قيادة النساء السيارات خارج المدن وفي الطرق السريعة والصحراء، وهو أمر كان مألوفاً في الكثير من القرى في بعض مناطق المملكة