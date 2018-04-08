الاتحاد الأوروبي يدعو لرد دولي فوري على هجوم دوما

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أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، وجود دلائل على أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيمياوية في القصف على مدينة دوما المحاصرة، التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالباً برد دولي.

وأضاف الاتحاد في بيان: “الدلائل تشير إلى هجوم كيمياوي آخر شنه النظام.. مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيمياوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد. الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيمياوية آخر، ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي”.

ولم يقدم بيان الاتحاد الأوروبي يوم الأحد تفاصيل عن “الدلائل” التي أشار إليها.

ناشد الاتحاد الأوروبي في البيان حليفتي الأسد، روسيا وإيران، بـ”استخدام نفوذهما لمنع أي هجوم إضافي، وضمان وقف الأعمال العدائية وتهدئة أعمال العنف”، وفقا لقرار الأمم المتحدة.

وأضاف البيان “يجب أن تظل حماية المدنيين أولوية مطلقة”.

وتجدد القصف الجوي صباح اليوم على مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق.