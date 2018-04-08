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الاتحاد الأوروبي يدعو لرد دولي فوري على هجوم دوما

الاتحاد الأوروبي يدعو لرد دولي فوري على هجوم دوما
An image grab taken from a video released by the Syrian civil defence in Douma shows unidentified volunteers giving aid to children at a hospital following an alleged chemical attack on the rebel-held town on April 8, 2018. A suspected chemical attack by Syria's regime sparked international outrage, after rescue workers reported dozens killed by poison gas on rebel-held parts of Eastern Ghouta near Damascus. President Bashar al-Assad's regime and its ally Russia denied the allegations of a chlorine gas attack on the town of Douma, calling them "fabrications". / AFP PHOTO / AFP PHOTO AND SYRIA CIVIL DEFENCE / HO / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / SYRIA CIVIL DEFENCE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
http://almnatiq.net/?p=563535
المناطق - رويترز

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، وجود دلائل على أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيمياوية في القصف على مدينة دوما المحاصرة، التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالباً برد دولي.

وأضاف الاتحاد في بيان: “الدلائل تشير إلى هجوم كيمياوي آخر شنه النظام.. مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيمياوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد. الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيمياوية آخر، ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي”.

ولم يقدم بيان الاتحاد الأوروبي يوم الأحد تفاصيل عن “الدلائل” التي أشار إليها.

ناشد الاتحاد الأوروبي في البيان حليفتي الأسد، روسيا وإيران، بـ”استخدام نفوذهما لمنع أي هجوم إضافي، وضمان وقف الأعمال العدائية وتهدئة أعمال العنف”، وفقا لقرار الأمم المتحدة.

وأضاف البيان “يجب أن تظل حماية المدنيين أولوية مطلقة”.

وتجدد القصف الجوي صباح اليوم على مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق.

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