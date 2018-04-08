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تقرير: ارتكاب الحوثيين 3306 انتهاكات لمدنيين بذمار العام الماضي

تقرير: ارتكاب الحوثيين 3306 انتهاكات لمدنيين بذمار العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=563538
المناطق - وكالات

كشف تقرير حقوقي، الأحد، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 3306 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة ذمار، وسط اليمن خلال العام الماضي 2017م.

وتوزعت الانتهاكات التي رصدها تقرير منظمة نهضة وطن الحقوقية، على قتل المدنيين وعمليات الاختطاف وتفجير المنازل والاقتحام والنزوح القسري وغيرها.

ووثق التقرير، قتل ميليشيا الحوثي 49 مدنيا، وجرح 39 آخرين، خلال العام الماضي في ذمار، واختطاف 569 شخصا، إضافة إلى استحداثهم 16 سجنا.

كما رصد تفجير الحوثيين 19 منزلا واقتحام 59 منزلا آخر، كما قصفوا 14 منزلا، وداهموا 25 قرية، واستحدثوا 180 نقطة أمنية للتفتيش في ذات الفترة.

وذكر التقرير أن الحوثيين حاصروا 11 قرية في محافظة ذمار الواقعة تحت سيطرتهم، وأجبروا 654 أسرة على النزوح القسري، كما تم تهجير 615 أسرة في مديرية عتمة، غرب المحافظة.

ووثق قيام مسلحي الميليشيا بممارسة 300 انتهاك بحق المرأة في ذمار عام 2017م.

وأوضح التقرير الحقوقي، أن الحوثيين حولوا 11 منشأة تعليمية إلى ثكنة عسكرية، كما نهبوا 9 قوافل غذائية، وكذا اقتحام 9 مساجد، وفرض21 خطيبا بالقوة.
وتتصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرتها، وسط اتهامات حقوقية للمنظمات الأممية والمجتمع الدولي بتجاهل هذه الجرائم وعدم اتخاذ مواقف جادة إزاءها.

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