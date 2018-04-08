“اجتماع عاجل” في مجلس الأمن لبحث “كيماوي دوما”

المناطق - وكالات

رجح دبلوماسيون، يوم الأحد، أن يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الاثنين لبحث الهجوم الكيماوي الذي وقع في الآونة الأخيرة في سوريا، بناء على طلب الولايات المتحدة وعدة أعضاء آخرين بالمجلس.

وذكرت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر “المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وبولندا وهولندا والسويد والكويت وبيرو والكوديفوار دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، قصد مناقشة تقارير تتعلق بوقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

ويرتقب أن يعقد الاجتماع يوم الاثنين، وقال بيان مشترك للجمعية الطبية السورية الأميركية وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية إن 49 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة دوما.

وقال مسؤولون أميركيون وآخرون إنهم عملوا، يوم الأحد، للتحقق من تفاصيل الهجوم.