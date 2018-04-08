احدث الأخبار

فوز بدر وماجد أبو حيمد بالمركز الأول في بطولة البلوت
أبرز المواد
 دراسة “تنسف” كل المعتقدات .. الجري للحوامل آمن
أبرز المواد
  أمطار على وادي الدواسر
منطقة الرياض
 نادي الطيران السعودي يختتم رحلة فوق هام السحب
منطقة الرياض
 أمير الرياض يفتتح منتدى تحالف عاصفة الفكر ويكرم الراحل تركي السديري
أبرز المواد
 “الهوليغانز” الروس يحذرون الإنجليز.. استعدوا للجحيم في المونديال
أبرز المواد
 “اجتماع عاجل” في مجلس الأمن لبحث “كيماوي دوما”
أبرز المواد
 تقنيات علميّة تربط الجوانب الأمنية والصحية والعقارية والبيئية في ملتقى النظم الجغرافية الثاني عشر
المنطقة الشرقية
 الأرصاد تنبه بأمطار رعدية على الرياض والخرج والحريق
أبرز المواد
 تقرير: ارتكاب الحوثيين 3306 انتهاكات لمدنيين بذمار العام الماضي
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يدعو لرد دولي فوري على هجوم دوما
أبرز المواد
 شاهد..مع أصوات الهجيني وبعيداً عن القوانين مسنة تقود سيارتها للاستمتاع بالمطر
فيديو المناطق
شاهد .. لحظة انفجار “آيفون” بوجه شابة

شاهد .. لحظة انفجار “آيفون” بوجه شابة

أبرز المواد
أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أبرز المواد
هذا ما قالته والدة هيفاء بعد كشف كذبتها .. ورد سفير المملكة عليها !

هذا ما قالته والدة هيفاء بعد كشف كذبتها .. ورد سفير المملكة عليها !

أبرز المواد
ضربات “قاصمة” للتحالف على مواقع الحوثيين .. وانهيارات “متسارعة” للميليشيات

ضربات “قاصمة” للتحالف على مواقع الحوثيين .. وانهيارات “متسارعة” للميليشيات

أبرز المواد

“الهوليغانز” الروس يحذرون الإنجليز.. استعدوا للجحيم في المونديال

“الهوليغانز” الروس يحذرون الإنجليز.. استعدوا للجحيم في المونديال
شهدت مباراة روسيا وإنجلترا في "يورو 2016" أعمال عنف وشغب
http://almnatiq.net/?p=563551
المناطق - وكالات

حذر “الهوليغانز” الروس، المشجعين الإنجليز، من القدوم إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم 2018، وهددوا بارتكاب فضائع ضدهم، إن تجرؤا على زيارة روسيا خلال منافسات البطولة.

ونشر “الهوليغانز” الروس وهم مجموعات من المشجعين، فيديوهات وصور دموية، تظهر ما تقوم به مجموعاتهم، ضد المشجعين من الفرق المنافسة.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن صفحات للهوليغانز الروس على مواقع التواصل الاجتماعي، قد بدأت بالتوعد لما وصفته بـ”إطلاق الجحيم” في مونديال روسيا هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عددا من التهديدات التي نشرت في هذه الصفحات، والتي توعدت الإنجليز بهجمات قاسية، حيث جاء في أحدها: “من الأفضل للمشجعين الانجليز الاستعداد لكأس العالم بالتدرب في الصالات الرياضية”.

وتشاركت هذه الصفحات الكثير من الخطط للإيقاع بالمشجعين الإنجليز، كجذبهم إلى مناطق معينة في موسكو، ليكونوا أهدافا سهلة بالنسبة لهم.

وتأتي تحذيرات “الهوليغانز” الروس للمشجعين الإنجليز بالتزامن مع اشتعال خلاف بين الدولتين، بعد اتهام لندن موسكو بالوقوف وراء تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس الماضي في سالزبري، جنوب غرب بريطانيا.

وأثارت القضية أزمة بين الغرب وروسيا، مع تبادل طرد حوالي 300 دبلوماسي بصورة إجمالية.

وكان مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، قد نشر بيانا لتنبيه المشجعين الإنجليز من المخاطر المترتبة على سفرهم لروسيا، قال فيه: “يتوجب على المشجعين الإنجليز ممن يفكرون بالسفر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم أن يتوقعوا مضايقات من الروس، وذلك على ضوء التوتر السياسي المتصاعد بين لندن وموسكو”.

وأضاف البيان: “ننصحكم بالبقاء متيقظين، وتجنب التواجد في أي مكان تقام فيه مظاهرات أو احتجاجات، والامتناع عن التعليق علنا على التطورات السياسية الأخيرة، إذا كنتم تفكرون بالسفر إلى روسيا أو تتواجدون فيها حاليا”.

روابط ذات صلة

فوز بدر وماجد أبو حيمد بالمركز الأول في بطولة البلوت

فوز بدر وماجد أبو حيمد بالمركز الأول في بطولة البلوت
دراسة “تنسف” كل المعتقدات .. الجري للحوامل آمن

دراسة “تنسف” كل المعتقدات .. الجري للحوامل آمن
أمير الرياض يفتتح منتدى تحالف عاصفة الفكر ويكرم الراحل تركي السديري

أمير الرياض يفتتح منتدى تحالف عاصفة الفكر ويكرم الراحل تركي السديري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*