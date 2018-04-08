“الهوليغانز” الروس يحذرون الإنجليز.. استعدوا للجحيم في المونديال

المناطق - وكالات

حذر “الهوليغانز” الروس، المشجعين الإنجليز، من القدوم إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم 2018، وهددوا بارتكاب فضائع ضدهم، إن تجرؤا على زيارة روسيا خلال منافسات البطولة.

ونشر “الهوليغانز” الروس وهم مجموعات من المشجعين، فيديوهات وصور دموية، تظهر ما تقوم به مجموعاتهم، ضد المشجعين من الفرق المنافسة.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن صفحات للهوليغانز الروس على مواقع التواصل الاجتماعي، قد بدأت بالتوعد لما وصفته بـ”إطلاق الجحيم” في مونديال روسيا هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عددا من التهديدات التي نشرت في هذه الصفحات، والتي توعدت الإنجليز بهجمات قاسية، حيث جاء في أحدها: “من الأفضل للمشجعين الانجليز الاستعداد لكأس العالم بالتدرب في الصالات الرياضية”.

وتشاركت هذه الصفحات الكثير من الخطط للإيقاع بالمشجعين الإنجليز، كجذبهم إلى مناطق معينة في موسكو، ليكونوا أهدافا سهلة بالنسبة لهم.

وتأتي تحذيرات “الهوليغانز” الروس للمشجعين الإنجليز بالتزامن مع اشتعال خلاف بين الدولتين، بعد اتهام لندن موسكو بالوقوف وراء تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس الماضي في سالزبري، جنوب غرب بريطانيا.

وأثارت القضية أزمة بين الغرب وروسيا، مع تبادل طرد حوالي 300 دبلوماسي بصورة إجمالية.

وكان مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، قد نشر بيانا لتنبيه المشجعين الإنجليز من المخاطر المترتبة على سفرهم لروسيا، قال فيه: “يتوجب على المشجعين الإنجليز ممن يفكرون بالسفر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم أن يتوقعوا مضايقات من الروس، وذلك على ضوء التوتر السياسي المتصاعد بين لندن وموسكو”.

وأضاف البيان: “ننصحكم بالبقاء متيقظين، وتجنب التواجد في أي مكان تقام فيه مظاهرات أو احتجاجات، والامتناع عن التعليق علنا على التطورات السياسية الأخيرة، إذا كنتم تفكرون بالسفر إلى روسيا أو تتواجدون فيها حاليا”.