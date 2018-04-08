أمير الرياض يفتتح منتدى تحالف عاصفة الفكر ويكرم الراحل تركي السديري

المناطق - وليد الحمود

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حفل افتتاح منتدى تحالف عاصفة الفكر في نسخته السادسة والذي تنظمه هيئة الصحفيين السعـوديين ، وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي ثم تليت آيات من القرآن الكريم ، عقب ذلك ألقى الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحيين السعـوديين كلمة شكر فيها سمو أمير منطقة الرياض على تشريفه لهذا المنتدى ، وقال بأن العالم يواجه تحديات كبيرة لذا فقد جاء هذا المنتدى هذا العام ليناقش أربعة محاور رئيسية هي التدخلات والتمدد اٌيراني في الخليج والوطن العربي ، والتحالف الإسلامي والتحديات الدولية ، وواقع العالم العربي وتأثيرات تساقط الدول الإقليمية المحيطة بالخليج على الأمن الإستراتيجي الخليجي ، ومدى إمكانية استفادة دول الخليج من إيجاد مجلس تضامن وتعاون آسيوي قريب من منظومات الإتحاد الأوروبي واللاتيني والإفريقي والشمال الأمريكي .

بعد ذلك شاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن حياة الراحل تركي السديري ثم قام سمو أمير منطقة الرياض بتكريم الراحل حيث سلم لأبناء الفقيد درعاً تذكارياً نظير الجهود الكبيرة التي قام بها السديري في لخدمة دينه ومليكه ووطنه والصحافة العربية بشكل عام .

وفي نهاية الحفل ألقى سمو أمير منطقة الرياض أكد فيها بأن هذا المنتدى وهو يتحدث عن كثير من الأمور الفكرية التي تصاحب الدفاع عن الأوطان وأبناء الأوطان في أعمالها ومناهجها ، وقال سموه بأن منتدى الفكر من أهم المنتديات التي يجب أن نقدرها ونهتم بها وأن نكون دائماً عاملين بكل ما فيه من خير لبلادنا ، وأضاف سموه اليوم نفخر بمناسبة أخرى وهي تكريم زميل عزيز وأخ كريم وهو تركي بن عبدالله السديري رحمه الله ، الذي أسس وعمل في مجال الصحافة في أمور كثيرة الكل يعلمها .

بعد ذلك كرم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رعاة المنتدى والتقطت مع سموه صورة جماعية .