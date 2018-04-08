مدير تعليم مكة يطمئن الميدان التعليمي : الوضع في المدارس آمن

المناطق - مكة المكرمة

طمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الميدان التعليمي أن الوضع الآن في المداس بدأ يعود بشكل جيد حيث أظهر الحضور اليوم بالمدارس المحيطة بالمدارس التي تم التعليق بها انطباع جيد مع استمرار تعليق بعضها للتأكد من الشفاء التام للحالات المصابة لتعود الدراسة للانتظام بشكل طبيعي بإذن الله

وأكد الحارثي خلال المؤتمر الصحافي المشترك للشؤون الصحية وتعليم مكة عن ⁧‫الجرب‬⁩ على أن وضع المدارس الآن مطمئن ولا يدعو للقلق وأن عمليات التعقيم للمدارس وجميع الاحترازات والتدابير الوقائية مستمرة بما يضمن عدم انتشار المرض ولا نية لتقديم للاختبارات النهائية والوضع مطمئن بإذن الله .

وأوضح أن ظهور مرض الجرب ظهرت أولى الحالات قبل أسبوعين في مدارس مكة وبالأخص في مدارس الجاليات والتي ظهرت بصفة فردية فقد اتخذت الإدارة الإجراءات المتبعة رسمياً في إحالة هذه الحالات للمراكز الصحية والتي قامت مشكورة بالتعاون ومعالجة هذه الحالات وحينما زادت الحالات قامت وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمكة المكرمة بزيارة المدارس والكشف على الطلاب في مدارسهم من خلال تخصيص فرق لذلك .

وأضاف انه على ضوء مايقدم من الشؤون الصحية تراجع الادارة العامة قرار تعليق الدراسة وهذه صلاحية لقادة المدارس ينفذونها عند الحاجة لها .