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قرقاش: صمت قطر تجاه ما صدر عن مشروع قناة سلوى دليل خوف وإرتباك في إدارة أزمتها

قرقاش: صمت قطر تجاه ما صدر عن مشروع قناة سلوى دليل خوف وإرتباك في إدارة أزمتها
http://almnatiq.net/?p=563587
المناطق - الرياض

شدد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش  أن مشروع “قناة سلوى” دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، مشيراً إلى ان سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل.

وقال قرقاش على حسابه في “تويتر”: ” بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع “قناة سلوى” وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل.”

واضاف “لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة إرتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع. “

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