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أمسية شعرية للشاعر علي الحازمي بأدبي جدة

أمسية شعرية للشاعر علي الحازمي بأدبي جدة
http://almnatiq.net/?p=563590
المناطق - عادل الزهراني
يقيم منتدى عبقر الشعري في نادي جدة الأدبي أمسية شعرية  للشاعر علي الحازمي  بعد غدا الثلاثاء،  ويدير الأمسية الشاعر الدكتور يحي الزبيدي عضو منتدى عبقر الشعري .

ورحب رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز بن حمود  الشريف بالشاعر الحازمي وقال  بترحاب بالغ بمشاعر فياضة نرحب  بالشاعر الاستاذ علي الحازمي شاعر الحب والجمال وحكايات البحر والنوارس والغربة والترحال .  الذي يحل ضيفاً عزيزاً مقدراً على  منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الادبي في امسية شعرية يحلق فيها الابداع والجمال والدهشة في سماء فاتنة  المدن العروس  جدة.

وفي نهاية الامسية يوقع الحازمي  مجموعته  الشعرية الجديدة (الآن في الماضي)

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