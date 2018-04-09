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باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد “حادثة سير” قتلت مواطن

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المناطق - الرياض
 أعلنت باكستان، يوم الأحد، استدعاء السفير الأميركي لتسليمه احتجاجا بعد مقتل سائق دراجة نارية صدمته سيارة تابعة للسفارة الأميركية في العاصمة إسلام أباد،  وقال بيان للسفارة إنها تتعاون في التحقيق.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أنها استدعت السفير الأميركي ديفيد هيل لتقديم شكوى بشأن “الحادث المأساوي الذي أدى لوفاة قائد دراجة نارية وإصابة آخر كان معه إصابة خطيرة في حادث السير الذي وقع السبت وكان دبلوماسي أميركي طرفا فيه”.

وأوردت باكستان “العدالة ستأخذ مجراها وفقا لقانون البلاد واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961” مشيرة إلى إقرارها بالحصانة الدبلوماسية للمسؤول الأميركي.

في غضون ذلك، أصدرت السفارة الأميركية بيانا، يوم الأحد، عبرت فيه عن”التعاطف الشديد مع عائلة المتوفى ومن أُصيب في الحادث المروري المأساوي الذي كانت مركبة دبلوماسية طرفا فيه”.

وأضاف البيان أن مسؤولي السفارة يتعاونون مع السلطات المحلية التي تحقق في الحادث.

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