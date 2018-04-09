دراسة: هذه مخاطر زواج الأقارب على صحة الأطفال

أجرى باحثون في جامعة كوين بإيرلندا الشمالية دراسة توصلت نتائجها إلى أن الطفل الناتج من أبوين تربطهما صلة قرابة من ناحية الأعمام أو الأخوال، يكون عرضة للإصابة بالاكتئاب والاضطرابات العقلية، أكثر بـ3 مرات من أقاربه الصغار.

ويزيد احتمال تناول الطفل في هذه الحالة لعقاقير مضادة للذهان مرتين عن الآخرين، نتيجة الاضطرابات الوراثية أحادية الجين.

وبحسب الدراسة فإن السبب في هذه النتيجة هو امتلاك الأبوين حمضا نوويا واحدا من جد مشترك بينهما، ومن ضمن الأحماض التي تتأثر بهذه الظاهرة على سبيل المثال، التليف الكيسي وأزمة الخلايا المنجلية وداء هنتنجتون وموسوم أكس الذي يسبب صعوبات التعلم والإعاقة الذهنية.

وعلى الرغم من نتائج الدراسة، لكن الباحثين أكدوا أن 99% من الأطفال قد لا يحتاجون عقاقير لمعالجة الاكتئاب، لافتين أن نسبة إصابة الأطفال الناتجين عن علاقة قرابة تصل إلى 30%، وتبلغ نسبة المواليد الصغار الناتجين من علاقة قرابة 10% من أطفال العالم.

ونصحت الدراسة الأشخاص المقبلين على الزواج وبينهم صلة قرابة ضرورة التوجه للطبيب لاستشارته، قبل قرار إنجاب أطفال، ويجب أن يكون مختصا في الأمراض الوراثية، بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.​