إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

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يا وزير التعليم: فصلت مديراً أخطأ طلابه خارج سور مدرسته، فماذا ستفعل بقائدة ومعلمات أخطأن في حق المناهج والوزارة والطالبات

لأكثر من 20 عاماً.. إحدى منسوبات المدرسة هي “الكل في الكل” والقائدات ينفذن تعليماتها



قال متحدث إدارة تعليم منطقة عسير محمد الفيفي أن لجنة للتحقيق سوف تتوجه إلى الثانوية الثالثة للبنات بأبها غداً، وذلك رداً على سؤال “المناطق” عن تلك التصرفات المؤذية والسيئة التي قامت بها مديرة ومنسوبات المدرسة تجاه طالباتهن.

وكان موقع شبكة “تويتر” قد عجّ الليلة الماضية بـ “مهاترات” من نوع آخر بعد أن تبرعت بعض معلمات الثانوية الثالثة للبنات بأبها بإنشاء حسابات جديدة بمعرفات لا ترمز لأسمائهن ولا لصفاتهن، ويحاورن من خلالها طالبات المدرسة بعد أن أنشأن هاشتاق #الثانويه_الثالثه_تمتهن_كتب_الطالبات، وقد امتد الحوار إلى التهديد والوعيد، وتناسين هؤلاء المعلمات أنهن بذلك يثبتن وقوع المدرسة في الخطأ، وأن مجرد كتابتهن تحت معرفات غير معروفة لن يخفي المشكلة، ولن يخفي شخوصهن، وهو دليل يكفي لإثبات ما وقعت فيه إدارة المدرسة من مخالفة للنظام، وتجاوز كل الصلاحيات، والأعراف، وحسن الإدارة.

وكانت إدارة الثانوية الثالثة للبنات بأبها (نظام تطوير) قد ارتكبت خطاً فادحاً تجاه أكثر من 500 طالبة بعد أن قامت بعد انتهاء دوام يوم الخميس الماضي برمي جميع الكتب والمذكرات والملازم الخاصة بالطالبات في فناء المدرسة، عقاباً لهن على تركهن تلك الكتب في أدراج طاولاتهن بعد نهاية اليوم الدراسي، علماً أن هذا الأمر متبع منذ عدة سنوات، حيث تترك الطالبات بعض الكتب والمشاريع الملازم الخاصة بهن في ادراج طاولاتهن، نظراً لعدم وجود خزانات كما هو مفترض في مدارس هذا النظام، ويحملن معهن المهم منها والتي يحتجن للمذاكرة أو حل بعض الواجبات أو البحوث نهاية اليوم الدراسي حيث لا تستطيع الطالبة حمل أكثر من 15 كتاباً، إضافة إلى الملازم والملفات والأعمال التي تكلفهن بها المعلمات يومياً إلى المنزل.

مشكلة إدارة المدرسة مع ذلك التصرف “البشع” وغير المقبول من منشأة كان يجب أن تكون مكاناً للتربية والتعليم وحسن التعامل، وأن يكن معلماتها قدورة حسنة لطالباتهن، أنه بعد رمي الكتب والملازم والملفات بكل عشوائية وسوء تصرف في فناء المدرسة بعد دوام الخميس، هطلت الأمطار الغزيرة على أبها يومي الجمعة والسبت، ولم تسعف عقول صاحبات هذا التصرف المشين التفكير في مثل هذا الأمر، حيث أتين صباح الأحد للمدرسة فوجدن كتب الطالبات وملازمهن وملفاتهن قد أصبحت “عجيناً” بعد اختلاطها بالماء والأتربة على مدى يومين، ولم توفق إدارة المدرسة في تدارك خطئها بأي طريقة كانت، بل منعن الطالبات من جمع كتبهن في بداية الأمر، ثم سمحن لهن بالنزول لفناء المدرسة وجمع الكتب الممزقة، مما استغرق منهن ثلاث حصص دراسية لم يستطعن خلالها جمع ما يخصهن بين تلك الأكوام المبللة المهترئة، وصاحب ذلك كميات من التهديد والوعيد والتعنيف اللفظي من المرشدة وبعض المعلمات والإداريات.

الهاشتاق الذي تم نشره الليلة الماضية (الثانويه_الثالثه_تمتهن_كتب_الطالبات) تضمن العديد من التعليقات والشكاوى ضد المدرسة ومنسوباتها، وبشكل ملفت وغريب يجعل كل من يتابع الهاشتاق يقف حائراً أمام تلك التصرفات التي يمارسنها مسؤولات تلك المدرسة، وردود بعضهن على الهاشتاق يجعل المتابع لا يعلم هل يضحك من سوء التعامل في المدرسة وذلك التحدي الصارخ الذي يمارسنه بعض منسوباتها، أم يبكي ألماً وقهراً من سوء هذه النماذج التي تمتهن الكتب وتسيئ للتعليم وكأنهن قد ضمنّ أنه لا رادع لهن، ولا عقاب فأسأن الأدب، وجاهرن بارتكاب الأخطاء والعصيان وسوء التعامل.

وطالبت عدد من طالبات المدرسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالتدخل الفوري، وقالت إحداهن: “أنت يا وزير التعليم قمت بفصل مدير إحدى المدراس العام الماضي، فقط بسبب عدم سيطرته على طلاب قاموا بإتلاف كتبهم في آخر يوم دراسي، وخارج أسوار المدرسة، فكيف سيكون تصرفكم تجاه إدارة مدرسة قامت بإتلاف كتب طالباتها وسط الفصل الدراسي بحجة “معاقبتهن”.

وقالت طالبة أخرى عبر الهاشتاق: في مدرستنا أنظمة مستقلة لا توجد في أي مدرسة أخرى، التهديد والوعيد والكلام البذيء غير اللائق هو فقط ما نسمعه يومياً، والتربية والتعليم هو آخر اهتمامات مدرستنا، وليس أدل على ذلك من هذا التصرف المعيب.

وتقول طالبة أخرى: عندما وصلت لفناء المدرسة لجمع ما يمكن جمعه من كتبي هالني منظر “القرآن الكريم” وقد تمزقت أوراقه واختلطت بالماء والوحل، ألا يخاف من قام بهذا الفعل من الله عز وجل، وأضافت: الآن وقد تمزقت وضاعت كتبنا ومذكراتنا، وضاع معها تعب فصلِ دراسي كامل، والاختبارات أصبحت على الأبواب، فمن يعوضنا عن تلك الكتب والملازم، ومن يحمينا من تبعات سوء تصرف إدارة هذه المدرسة.

يذكر أن عشرات الأخطاء يرتكبنها منسوبات المدرسة منذ فترة طويلة وليست قضية الكتب هي القضية الأولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة إن لم يحاسبن وفق النظام الذي وضعته الوزارة وتلتزم به كل مدارس المملكة إلى هذه المدرسة..

مشاهدات يومية في الثانوية الثالثة للبنات بأبها:

ـ رغم علمها بمخالفة ذلك للنظام.. تقوم المرشدة بحجز الطالبات المتأخرات عن الطابور الصباحي في غرفة (سيئة التهوية والنظافة) طوال الحصة الأولى، دون مناقشتهن أو مراعاة أي ظرف ليس للطالبة أي ذنبٍ فيه، فيما تقوم ـ وفي خرقٍ آخر للنظام بإجبار معلمات الحصة الأولى على تغييبهن تلك الحصة رغم تواجدهن قبل بدايتها.

ـ نهاية الحصص اليومية بلا جدول ثابت، فقد أنشأت المرشدة الطلابية مجموعة (واتس أب) لأمهات الطالبات، ويقمن من خلال هذه المجموعة بالإرسال قبل موعد خروج الطالبات بربع ساعة، والملاحظ أنه لا يوجد وقت ثابت ولا جدول محدد يومي أو أسبوعي، فمثلاً تصل رسالة على الواتس أب عند الساعة 12:00 ظهراً مفادها أن (خروج الطالبات اليوم 12:15)..!!!

ـ عند مناقشة إدارة المدرسة عن ذلك في أحد الأيام أفادت مديرة المدرسة أن بعض المعلمات إجازات وبعضهن في دورات ولذلك الجدول غير ثابت.

ـ حارس المدرسة غير متواجد بشكل مستمر، ولا يلتزم في نهاية اليوم الدراسي بالجلوس أمام باب المدرسة، مما يضطر أولياء أمور الطالبات النزول للنداء على بناتهن، مما يحدث فوضى وتكدس أولياء الأمور والسائقين في طريق الطالبات عند خروجهن.

ـ عند رغبة أي ولي أمر تقديم أي شكوى أو ملاحظة أو الاستئذان لابنته يحاول الاتصال من الهاتف الداخلي على تحويلة مديرة المدرسة ومساعدتها ومراقبة المدرسة ولكنه لا يجد من يجيب عليه.

ـ عند طلب حارس المدرسة الاستعانة بزوجته العاملة في المدرسة للنداء على مسؤولات المدرسة يطلب من ولي الأمر طرق الباب بنفسه والحديث مع أياً كانت ممن يرد عليه خلف الباب.

ـ شكاوى الطالبات كثيرة جداً من إحدى منسوبات المدرسة “تحتفظ المناطق باسمها” والتي تتعامل مع الطالبات بأسلوب سيئ وغير محترم، وتؤذيهن لفظياً، وتمارس معهن أسلوب التهديد والوعيد دون السماع لهن، رغم أن عملها الأساسي يجبرها على سماع كل طالبة لديها شكوى، وحفظ أسرارها، والتواصل مع أسرتها ومعلماتها إذا لزم الأمر، بل تجاوز بها الأمر لممارسة الكثير من الضغوط حتى على زميلاتها من المعلمات، فيما يصفنها معظم الطالبات بالمسلطة، وانها منذ أكثر من 20 عاماً هي “الكل في الكل” في المدرسة، وقائدة المدرسة تتيح لها التصرف في كل شيء، ولا تنظر لمخالفاتها وتجاوزاتها.

ـ رغم توجيه الوزارة (الواضح) و (الصارم) إلا أن معلمات المدرسة لازلن يجبرن الطالبات على تقديم أعمال وطلبات لبعض الأعمال الفنية “المُكلفة مادياً” والتي لا يستطيع توفيرها كل أولياء الأمور، مما يجعل الطالبات في حرج كبير بين تكليف أولياء أمورهن بما لا يستطيعونه، أو فقدان الدرجات والإحراج أمام باقي زميلاتهن في عدم تقديم تلك الأعمال، في حين أن بعض المعلمات ليس لديهن أي تفسير لعدم إحضار تلك الطلبات والأعمال إلا “الإهمال” متناسيات الفروق المالية بين أولياء الأمور، وعدم قدرة البعض على توفير مايردن من بناتهم، في حين يرفض بعض أولياء الأمور إحضار تلك الطلبات لمعرفته المسبقة بأن نظام الوزارة يرفض تكليف أي طالب أو طالبة بأي مهام من هذا النوع، وأن على إدارة المدرسة توفير كل هذه المتطلبات متى مارغبت تطبيقها.

ـ وأخيراً.. تقوم بعض معلمات المدرسة بطباعة “ملازم تلخيص” للمنهج، ثم يتفقن مع إحدى المكتبات لبيعها وتحصيل قيمة تلك الملخصات من الطالبات، ويقمن بتوجيه الطالبات بطريقة غير مباشرة لشراء تلك الملخصات من المكتبة، في مخالفة صارخة لأنظمة التعليم في المملكة.