شاهد.. “أحجار نجران” تزين أرقى شوارع العالم “الشانزلزيه” في باريس

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انطلقت رحلة الأحجار النجرانية من بئر عسكر وعاكف بمنطقة نجران ليستقر بها الحال في بارس، لتزين شارع الشانزلزيه أرقى الشوارع السياحية في العالم والذي توجد فيه أرقى المحال التجارية العالمية والمطاعم الراقية.

الحجر النجراني بدا إضافة في باريس التي تعرف بمدينة النور، مع برج إيفل وقوس النصر ومتحف اللوفر ونهر السين الذي يمر تحت 37 جسرا بينها جسر الفنون.

وتعد منطقة بئر عسكر وعاكفة في نجران غنية بالرخام والجرانيت والأسمنت وأنواع عدة، وذات جودة عاليه جدا.

كما تحوي المملكة على ثراوات معدنية أخرى تتضمن معادن فلزية وتتركز في الدرع العربي، والمعادن الصناعية وتتركز في صخور الغطاء الصخري ورسوبيات السهل الساحلي للبحر الأحمر، وخدمات التعدين التي تشمل المعامل والمختبرات وأعمال الحفر والنقل ومكاتب دراسات الجدوى ومكاتب الدراسات البيئية.