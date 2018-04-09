أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أبرز المواد
هذا ما قالته والدة هيفاء بعد كشف كذبتها .. ورد سفير المملكة عليها !

هذا ما قالته والدة هيفاء بعد كشف كذبتها .. ورد سفير المملكة عليها !

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين

شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين

أبرز المواد
شاهد.. محتجون إيرانيون يكسرون حاجز الخوف .. ويحرقون رؤوس النظام

شاهد.. محتجون إيرانيون يكسرون حاجز الخوف .. ويحرقون رؤوس النظام

أبرز المواد

كيف تراسل كل الموجودين في المنزل بشكل متزامن ؟!

كيف تراسل كل الموجودين في المنزل بشكل متزامن ؟!
http://almnatiq.net/?p=563638
المناطق - وكالات

أضافت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون” خاصية جديدة إلى تطبيق المساعد الشخصي الذكي الذي تنتجه “أليكسا” باسم “أناونسمنتس” (إبلاغ)، تتيح للمستخدم إرسال رسالة صوتية موحدة وبشكل متزامن لكل المتواجدين معه تحت سقف المنزل لإبلاغهم بأي شيء مثل “العشاء جاهز”.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن مستخدمي أجهزة “إيكو” التي تشغل تطبيق “أليكسا” لن يحتاجوا بعد ذلك إلى الصراخ في المنزل لإبلاغ المتواجدين بحلول وقت العشاء مثلا أو بحلول وقت الخروج، حيث تتيح الخاصية الجديدة إرسال “بلاغ” صوتي موحد لكل من يحمل جهاز “إيكو” داخل المنزل.

ويتم تفعيل هذه الخاصية من خلال توجيه الأمر إلى تطبيق “اليكسا” مسبوقا بعبارة “أليكس أبلغ الجميع بأن..” أو “أليكس أذع” ثم يتم تحديد الأمر أي العبارة المطلوب إبلاغها إلى الآخرين.

ويقول الموقع أمازون تستهدف من وراء هذه الخاصية الجديدة، إغراء المزيد من الأفراد بشراء جهاز “إيكو” حيث أن الاستفادة من الخاصية تعتمد بشكل أساسي على وجود أكثر من جهاز إيكو داخل المنزل.

وقد بدأ تفعيل الخاصية الجديدة في تطبيق “أليكسا” للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، على أن يتم توفيرها لباقي مستخدمي أجهزة “إيكو” في مختلف أنحاء العالم فيما بعد.

وقال متحدث باسم “أمازون” إن الخاصية الجديدة ستعمل أيضا مع تطبيق أليكسا المستخدم في أجهزة المساعد الشخصي الذكي التي تنتجها شركات أخرى.

روابط ذات صلة

شاهد .. حريق في محطة الكهرباء الرئيسية الواقعة على طريق مليجة بالنعيرية

شاهد .. حريق في محطة الكهرباء الرئيسية الواقعة على طريق مليجة بالنعيرية
1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام
توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*