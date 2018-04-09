شاهد .. حريق في محطة الكهرباء الرئيسية الواقعة على طريق مليجة بالنعيرية

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http://almnatiq.net/?p=563639
المناطق – سطام الفروان

اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمحافظة النعيرية وهي المحطة المركزية بالمحافظة، وذلك بسبب حريق داخل المحطة، وقد باشرت فرق شركة الكهرباء والدفاع المدني والشرطة الحادث.

وتسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 12 ألف مشترك على أحياء المحمدية والصناعية والفيصلية، وكذلك هجر نطاع والصرار وحنيذ، وكذلك على السفانية وأجزاء من محافظة الخفجي، وتمت السيطرة على الحريق حيث تمت محاصرة الحريق سريعاً.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أنه تمت السيطرة على الحريق وإعادة التيار بكفاءة عالية خلال وقت وجيز لم يتجاوز 20 دقيقة كإنجاز يسجل باسم الشباب السعوديين من المهندسين والفنيين وفرق الدعم من منسوبي الشركة الذين باشروا الحادث، حيث إن كل الفنيين الذين باشروا الحريق كانوا سعوديين.

وأضافت الشركة، أن هناك 3 محطات تأثرت بالحريق هي النعيرية الرئيسيّة ومحطتي انطاع والصرار، ورغم ذلك خلال 20 دقيقة أعيد التيار المشتركين في كل القرى التي انقطع عنهم التابعين لتلك المحطات.

وأضافت الشركة، أنه لم تحدث أي إصابات بشرية، مؤكدة التزامها بأعلى معايير السلامة.

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