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رئيس الهلال: الفتح أقوى من الأهلي

رئيس الهلال: الفتح أقوى من الأهلي
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المناطق - الرياض

طالب رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد لاعبي فريقه بنسيان مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي وجعلت الفريق يستمر متصدراً بفارق نقطة، منوهاً بضرورة التركيز على المباراة القادمة أمام الفتح التي ستقام (الخميس) القادم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود، واصفا إياها بالأصعب والأقوى من مباراة الأهلي.

وعاود لاعبو الهلال تدريباتهم الاعتيادية بعد مباراة الأهلي، إذ أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا، بدأ بتدريبات التسلّم والتسليم والتحرّك السليم، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، اختتمها المدرب براون بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

في حين أدى اللاعب سلمان الفرج مرانا بالجري وأداء تدريبات بالكرة، فيما خضع اللاعب عبدالله عطيف لجلسة علاجية بعد تعرّضه لكدمة أثناء مجريات لقاء الفريق أمام الأهلي. ‬

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