الخطوط القطرية تنزف.. خسائر ضخمة تتكبدها بعد فقدان 61 % من ركابها

المناطق - وكالات

يبدو أن الخسائر التي لحقت بالخطوط الجوية القطرية أكبر مما يحاول المسؤولون القطريون التكتم عليها، إذ خسرت نقل نحو 61% من ركابها بعد حظر المجال الجوي عليها من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) في يونيو العام الماضي.

وتشير دراسة حديثة إلى أن عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط القطرية من وإلى مطارات الدول الأربع بلغ 5244080 راكباً بمعدل 437000 راكب شهرياً خلال عام 2016، وبما يعادل 61% من إجمالي المسافرين بين قطر والدول الأربع.

وكشفت الدراسة التي نقلتها “عكاظ” خسائر اقتصادية ضخمة جراء مقاطعة الدول الأربع لقطر، إذ تجاوزت الخسائر الشهرية لإيرادات الخطوط القطرية 110 ملايين دولار في العام الماضي، وقدرت تكاليف التشغيل المباشرة الإضافية من تغيير المسارات بـ 18 مليون دولار في الشهر، كما لحقت الخسائر إيرادات السوق الحرة في الدوحة بنحو 8.75 مليون دولار في الشهر.

وعصفت المقاطعة الخليجية بمطار الدوحة الذي يعول عليه النظام القطري كثيراً، إذ فقد من رسوم الهبوط نحو 0.4 مليون دولار شهرياً، وبلغت خسائر إيرادات المناولة الأرضية 1.4 مليون دولار شهرياً، كما أن المطار فقد رسوم المغادرة التي تقدر بنحو 8.0 مليون دولار شهرياً.