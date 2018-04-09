أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أبرز المواد
هذا ما قالته والدة هيفاء بعد كشف كذبتها .. ورد سفير المملكة عليها !

هذا ما قالته والدة هيفاء بعد كشف كذبتها .. ورد سفير المملكة عليها !

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين

شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين

أبرز المواد
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر إلى فرنسا

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر إلى فرنسا

أبرز المواد

تكريم الطفل منقذ زميله من انسداد مجرى التنفس

تكريم الطفل منقذ زميله من انسداد مجرى التنفس
http://almnatiq.net/?p=563654
المناطق - الرياض

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني، اليوم، الطفل محمد عبدالعزيز العتيك الذي ساهم في إنقاذ زميله من حالة انسداد في مجرى التنفس، بهدية تقديرية.

وثمن الدكتور راشد مبادرته وموقفه البطولي واتخاذه للخطوات الصحيحه في حالة الغصه، مؤكداً أن هذا هو التصرف الصائب للتعامل مع هذه الحالات.

كما نقل للطفل تحيات رئيس الهيئة وترحيبه بإنضمام العتيك لفريق التطوع برغبه وحب للاستمرار في تقديم الخدمات الانسانية الاسعافية، كما تم جدولة مجمع المدارس لتقديم دورات تدريبية اسعافية لتنمية المهارات لدى الطلاب في كيفية التعامل مع الحوادث للطلبة وكذلك الطالبات في كافة المراحل الدراسية، ليكونوا على معرفةٍ بالتعامل مع الحوادث المختلفة، ولتجنب حدوث كوراث.

روابط ذات صلة

احذر .. ضوضاء العمل ترفع ضغط الدم والكوليسترول

احذر .. ضوضاء العمل ترفع ضغط الدم والكوليسترول
رئيس الهلال: الفتح أقوى من الأهلي

رئيس الهلال: الفتح أقوى من الأهلي
كيف تراسل كل الموجودين في المنزل بشكل متزامن ؟!

كيف تراسل كل الموجودين في المنزل بشكل متزامن ؟!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*