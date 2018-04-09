تكريم الطفل منقذ زميله من انسداد مجرى التنفس

المناطق - الرياض

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني، اليوم، الطفل محمد عبدالعزيز العتيك الذي ساهم في إنقاذ زميله من حالة انسداد في مجرى التنفس، بهدية تقديرية.

وثمن الدكتور راشد مبادرته وموقفه البطولي واتخاذه للخطوات الصحيحه في حالة الغصه، مؤكداً أن هذا هو التصرف الصائب للتعامل مع هذه الحالات.

كما نقل للطفل تحيات رئيس الهيئة وترحيبه بإنضمام العتيك لفريق التطوع برغبه وحب للاستمرار في تقديم الخدمات الانسانية الاسعافية، كما تم جدولة مجمع المدارس لتقديم دورات تدريبية اسعافية لتنمية المهارات لدى الطلاب في كيفية التعامل مع الحوادث للطلبة وكذلك الطالبات في كافة المراحل الدراسية، ليكونوا على معرفةٍ بالتعامل مع الحوادث المختلفة، ولتجنب حدوث كوراث.