بن دغر: نهاية الانقلابيين الحوثيين باتت قريبة.. والشرعية والتحالف ‏سينتصران

المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر إن الحكومة الشرعية في بلاده بمساندة تحالف ” دعم الشرعية في اليمن “ستنتصر، وإن الميليشيا المدعومة من إيران باتت ‏نهايتها قريبة. ‏

وأكد خلال لقائه في الرياض اليوم شيوخ قبائل من محافظة المهرة أن العدو الأول لليمن هي ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي دمرت المنشآت ونهبت الممتلكات العامة والخاصة.‏

وأشار بن دغر إلى أن القيادة الشرعية ستمضي في مشروع بناء الدولة الاتحادية التي تحقق ‏الأمن والعدالة لكل اليمنيين والاستقرار والأمان ضماناً للسلم المحلي ‏والإقليمي من المساس بالهوية اليمنية والعربية.

وجدد رئيس الوزراء اليمني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على أن الدولة الاتحادية هي الضامن الأول للحقوق، وأن ‏فكرتها التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، ‏قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار.‏

من جهتهم تعهد شيوخ القبائل بدعمهم المستمر للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة ‏المملكة في معركتهم ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.‏