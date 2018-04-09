بن دغر: نهاية الانقلابيين الحوثيين باتت قريبة.. والشرعية والتحالف ‏سينتصران

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر إن الحكومة الشرعية في بلاده بمساندة تحالف ” دعم الشرعية في اليمن “ستنتصر، وإن الميليشيا المدعومة من إيران باتت نهايتها قريبة.
وأكد خلال لقائه في الرياض اليوم شيوخ قبائل من محافظة المهرة أن العدو الأول لليمن هي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي دمرت المنشآت ونهبت الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار بن دغر إلى أن القيادة الشرعية ستمضي في مشروع بناء الدولة الاتحادية التي تحقق الأمن والعدالة لكل اليمنيين والاستقرار والأمان ضماناً للسلم المحلي والإقليمي من المساس بالهوية اليمنية والعربية.
وجدد رئيس الوزراء اليمني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على أن الدولة الاتحادية هي الضامن الأول للحقوق، وأن فكرتها التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار.
من جهتهم تعهد شيوخ القبائل بدعمهم المستمر للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة المملكة في معركتهم ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.
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