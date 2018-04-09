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منطقة الرياض

موسكو تحذر واشنطن من تدخل عسكري في سوريا: “تبعاته خطيرة”

موسكو تحذر واشنطن من تدخل عسكري في سوريا: “تبعاته خطيرة”
http://almnatiq.net/?p=563666
المناطق - وكالات

حذرت موسكو واشنطن اليوم الأحد، من أي تدخل عسكري في سوريا، قد تكون له تبعات خطيرة، نافية استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة “دوما”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: “علينا مرة أخرى التحذير من أن التدخل العسكري بذرائع مختلقة ومفبركة في سوريا، حيث ينتشر جنود روس بطلب من الحكومة الشرعية السورية، هو أمر غير مقبول بتاتاً، ويمكن أن تنجم عنه عواقب وخيمة”.

وأضاف البيان: “الهدف من هذه المزاعم هو التغطية على الإرهابيين والمعارضة الراديكالية الرافضة للحل السياسي للنزاع، مع محاولة تبرير ضربة خارجية”، على حد قوله.

ونقلت “فرانس برس” عن الوزارة وصفها للاتهامات الموجهة إلى القوات السورية، بشنها هجوما كيميائيا في دوما بالغوطة الشرقية بأنها “استفزازات”.

ويأتي البيان الروسي، بعدما حملت الولايات المتحدة روسيا، المسؤولية عن أي هجوم من هذا النوع، تشنه القوات السورية.

ونشر البيان قبل تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي توعد النظام السوري، بدفع “ثمن باهظ”، مقابل ما وصفه بأنه “هجوم كيميائي متهور”.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، مقتل نحو مئة مدني، بينهم 21 توفوا السبت اختناقا، فضلا عن إصابة 70 شخص بحالات اختناق وضيق نفس، دون أن يتمكن المرصد من “تأكيد أو نفي” استخدام الغازات السامة.

واتهمت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة فصائل المعارضة) قوات النظام باستخدام غاز “الكلور” السام.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن “هذه المعلومات إذا تأكدت مروعة، وتتطلب ردا فوريا من الأسرة الدولية”.

وأضافت: “يجب أن يحاسب نظام بشار الأسد وداعميه، كما ينبغي منع أي هجمات أخرى فورا. تتحمل روسيا بدعمها الثابت لسوريا مسؤولية في هذه الهجمات الوحشية”.

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