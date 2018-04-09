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منطقة الرياض

حملة أمنون تنفذ لقاء الأئمة والخطباء بشرورة

حملة أمنون تنفذ لقاء الأئمة والخطباء بشرورة
http://almnatiq.net/?p=563670
المناطق - شروره

ضمن حملة أمنون للامن الفكري التي تنفذها إدارة المساجد والاوقاف بشرورة نفذ برنامج لقاء العصر الائمة والخطباء ومعلمي الحلقات بمسرح جامعة نجران عصر امس بعنوان (رسالة المسجد في تعزيز الوسطية في الاسرة) تحدث من خلاله الشيخ عزام الشويعر عن أهمية المسجد في تعزيز سلوك الأبناء والمجتمع وتأثير معلمي الحلقات على طلابهم من خلال التوجيهات الوسطية ومشددا على نبذ التطرّف والوقوف صفا واحد ضد المحرضين والمتشددون وكل من تسول له نفسه في استخدام المنابر والحلقات لغير غرضها .
وبعد ذلك ألقى الشيخ الشويعر محاضرة بعنوان (واعتصموا بحبل لله جميعا ولاتفرقوا )بجامع الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمة الله تحدث من خلالها على أهمية نشر الوسيطة ونبذ التشدد وتحصين الامه وشبابها من الأفكار المتطرفة .
وبعد ذلك عقد لقاءالاهالي وطلاب العلم بعنوان (نحو مجتمع أمن فكريا)التقى من خلاله الشويعر بعدد من مشايخ وأعيان القبائل وطلبة العلم وتحدث عن ضرورة متابعة الأبناء ومعرفة اصداقائهم وأخذ العلم والفتاوى من المشائخ الفضلاء المعروفين والبعد عن الشبهات والتطرف وإبلاغ الجهات الأمنية في حال ملاحظة وجود أفكار مخلة عند الأبناء وبعد ذلك واستمع الى عدد من الأسئلة والاستفسارات .

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