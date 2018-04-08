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نادي حائل لذوي الاحتياجات الخاصة يحقق بطولة المملكة في ألعاب القوى

نادي حائل لذوي الاحتياجات الخاصة يحقق بطولة المملكة في ألعاب القوى
http://almnatiq.net/?p=563673
المناطق - حائل

‏‫تمكن نادي حائل لذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق بطولة المملكة لألعاب القوى لذوي الإعاقة البصرية لعام 1438 – 1439 والتي أقيمت مؤخراً في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة كما حقق لاعبي الشلل الدماغي ست ميداليات ثلاث ذهبيات وفضتين وبرونز بمشاركة أكثر من 180لاعب شاركوا في مسابقات الجري (100م-200م-400م تتابع) ورمي القرص والكرة الحديدية .
وبهذه المناسبة بارك رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبدالسلام العامر هذا الانجاز الجديد وشكر أبنائه اللاعبين وكذلك المدربين على تحقيقهم هذا الانجاز الكبير ووعد بصرف مكافأت لهم نظيرهذا الجهد في رفع اسم النادي وقال ايضاَ “نهدي هذه البطولة الغالية لأمير منطقة حائل ولسمو نائبه ولأبناء منطقة حائل عامة “.

وأضاف تُعتبر هذه البطولة تميزاً خاصاً من أبنائنا اللاعبين الذين هم دائماً أهل للبطولات وتعودنا منهم حصد الذهب ورفع الكؤوس

وبدوره قدم مدير النادي مشعل الصويطي شكره وتقديره لإخوانه اللاعبين ولمدربي اللعبة ووعد بأنه سوف يكون هناك مزيد من الإنجازات على مستوى المملكة بإذن الله في مشاركات أخرى لفئات مختلفة.

وعبّر اللاعبون عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مشيرين إلى أن البطولة تحققت بعد تعب وجهد، مقدمين شكرهم لرئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية على حرصهم ودعمهم المتواصل ومتابعتهم المستمرة .

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