لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

المناطق - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية والبكالوريوس في كل من (الدمام والرياض).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– موظف مركز اتصال للعملاء المميزين – الدمام (VIP Contact Center Agent)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة (الخبرة غير مطلوبة).

– موظف أول مركز اتصال العملاء المميزين – الدمام (VIP Contact Center Senior Agent)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تتجاوز سنتين في نفس المجال.

– محلل برامج تدريب المبيعات – الرياض (Sales Training Analyst)

المتطلبات: شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلهما مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– أخصائي رواتب – الرياض (Payroll Specialist)

المتطلبات: شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في وظيفة مشابهة.

بالإضافة إلى توفر وظائف إدارية أخرى سبق الإعلان عنها في وظيفة.كوم على الرابط.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه الأحد 1439/7/29هـ (الموافق 15 أبريل 2018م).

تفاصيل أكثر