احدث الأخبار

احذروا.. سمنة الأطفال الصغار تضر بصحة الكبد
أبرز المواد
 وصول جثمان الشهيد العنزي من الحد الجنوبي لتيماء
أبرز المواد
 على بن مقبول في ذمة الله
مجتمع المناطق
 الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يُدين جرائم القتل بالغازات السامة في الغوطة الشرقية
أبرز المواد
 مايكروسوفت تسد ثغرة أمنية خطيرة
أبرز المواد
 صحة القصيم تعقد اجتمعاً تنسيقيا مع القيادات التعليمية لتعزيز البرامج التوعوية والوقائية
أبرز المواد
 العمل والتنمية: 844 منشأة لم تلتزم بتوطين الاتصالات
أبرز المواد
 ضبط عصابة أمتهنت القمار وتنظيم السهرات الماجنة في جازان
أبرز المواد
 شرطة جازان تطيح بعصابة أمتهنت تكسير زجاج المركبات والسرقة منها
أبرز المواد
 وزير الصحة يكرم مستشفى عفيف لتحقيقه جائزة التميز للعمل الإبداعي 2018
أبرز المواد
 الإطاحة بإثيوبيين يديرا مصنع خمور بالرياض
أبرز المواد
إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

أبرز المواد
شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

أبرز المواد
توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

أبرز المواد
1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

أبرز المواد

احذروا.. سمنة الأطفال الصغار تضر بصحة الكبد

احذروا.. سمنة الأطفال الصغار تضر بصحة الكبد
http://almnatiq.net/?p=563684
المناطق - وكالات

حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن زيادة الوزن قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الكبد لدى الأطفال في عمر 8 سنوات.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة كولومبيا، ونشروا نتائجها اليوم الأربعاء، في دورية (Journal of Pediatrics) العلمية حسب وكالة الأناضول.

وأوضح الباحثون أن الدراسات السابقة ركزت على خطر السمنة، التي قد تؤدي إلى إصابة المراهقين والكبار بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وأضافوا أن دراستهم الجديدة تركز لأول مرة على عوامل الخطر لدى الأطفال الصغار الذين يعانون من زيادة الوزن، وخطورة ذلك على صحة الكبد.

وللوصول إلى نتائج البحث، راقب الفريق 635 طفلا تبلغ أعمارهم بين 3 إلي 8 سنوات.

وقام الباحثون بقياس مستويات إنزيم الكبد المعروف باسم “الألانين” (ALT)، حيث تشير المستويات المرتفعة من هذا الإنزيم إلي وجود علامات على تلف الكبد، بالإضافة إلى خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ووجد الباحثون أن 23% من الأطفال الذين يعانون من السمنة، لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم “الألانين”، مقارنة مع الأطفال من أصحاب الأوزان الطبيعية.

وقالت جينيفر بايدال قائد فريق البحث، إن دراستهم تعتبر الأولى التي تثبت أن السمنة قد تقود الأطفال إلى خطر إصابة الأطفال الصغار بالمرض.

وأضافت أن “الكثير من الآباء يعرفون أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وأمراض التمثيل الغذائي، لكن الجديد أنها تؤدي أيضًا إلى إصابة الصغار بمرض كبدي خطير”.

وكانت دراسة سابقة، كشفت أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي يؤثر على ما يقرب من ربع سكان الكرة الأرضية حاليًا.

ويصيب المرض في الغالب الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وأولئك الذين يعانون من السكري، وارتفاع مستويات الكولسترول، نتيجة تناول الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، وعلى رأسها الوجبات السريعة.

وقد يؤدي المرض إلى مشاكل صحية خطيرة، تصل أحيانًا إلى تليف الكبد عند الأطفال، وينتهي بالإصابة بسرطان الكبد أو الفشل الكبدي.

 

روابط ذات صلة

وصول جثمان الشهيد العنزي من الحد الجنوبي لتيماء

وصول جثمان الشهيد العنزي من الحد الجنوبي لتيماء
الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية

الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية
رئيس البرلمان العربي يُدين جرائم القتل بالغازات السامة في الغوطة الشرقية

رئيس البرلمان العربي يُدين جرائم القتل بالغازات السامة في الغوطة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*