هطول أمطار غزيرة تشمل جنوب منطقة الرياض

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هطلت مساء امس أمطار متوسطة على محافظة حوطة بني تميم ومحافظة الأفلاج ومحافظة السليل ومحافظة وادي الدواسر ، وما زالت السماء مُلبدة بالغيوم ومهيأة لتواصل هطول الأمطار في الساعات المقبلة بإذن الله.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد.