أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أبرز المواد
شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

أبرز المواد
إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

أبرز المواد
خادمة اثيبوبية في الخرج تدخل طفله العناية المركزة

خادمة اثيبوبية في الخرج تدخل طفله العناية المركزة

منطقة الرياض

هطول أمطار غزيرة تشمل جنوب منطقة الرياض

هطول أمطار غزيرة تشمل جنوب منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=563685
المناطق_الرياض

هطلت مساء امس أمطار متوسطة على محافظة حوطة بني تميم ومحافظة الأفلاج ومحافظة السليل ومحافظة وادي الدواسر ، وما زالت السماء مُلبدة بالغيوم ومهيأة لتواصل هطول الأمطار في الساعات المقبلة بإذن الله.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد.

روابط ذات صلة

سفينة تواجدت قرب “التايتنيك” لحظة الكارثة ولم تساعدها

سفينة تواجدت قرب “التايتنيك” لحظة الكارثة ولم تساعدها
قصف إسرائيلي على موقعين لحماس غزة

قصف إسرائيلي على موقعين لحماس غزة
أول فيلم سيعرض في السعودية يتخطى “تايتنيك” بالإيرادات

أول فيلم سيعرض في السعودية يتخطى “تايتنيك” بالإيرادات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*