هطول أمطار غزيرة تشمل جنوب منطقة الرياض

هطلت مساء امس أمطار متوسطة على محافظة حوطة بني تميم ومحافظة الأفلاج ومحافظة السليل ومحافظة وادي الدواسر ، وما زالت السماء مُلبدة بالغيوم ومهيأة لتواصل هطول الأمطار في الساعات المقبلة بإذن الله.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد.
هطلت مساء امس أمطار متوسطة على محافظة حوطة بني تميم ومحافظة الأفلاج ومحافظة السليل ومحافظة وادي الدواسر ، وما زالت السماء مُلبدة بالغيوم ومهيأة لتواصل هطول الأمطار في الساعات المقبلة بإذن الله.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد.
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