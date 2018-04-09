أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أبرز المواد
شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

أبرز المواد
إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

أبرز المواد
خادمة اثيبوبية في الخرج تدخل طفله العناية المركزة

خادمة اثيبوبية في الخرج تدخل طفله العناية المركزة

منطقة الرياض

واشنطن: دوما تعرضت لهجوم كيمياوي وجاري تقييم الأمر

واشنطن: دوما تعرضت لهجوم كيمياوي وجاري تقييم الأمر
Man with a child are seen in hospital in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria February 25, 2018. Picture taken February 25, 2018. REUTERS/Bassam Khabieh
http://almnatiq.net/?p=563698
المناطق_وكالات

قالت مصادر بالإدارة الأميركية، صباح الاثنين، إن تقييم السلطات الأميركية يشير إلى أن #أسلحة_كيمياوية استخدمت في هجوم على مدينة سورية محاصرة خاضعة لسيطرة #المعارضة_السورية، لكن السلطات لا تزال تعكف على تقييم تفاصيل الهجوم.

وقالت المصادر، التي لم تصل إلى حد توجيه اتهام، إن التقييم جرى بقدر من الثقة في هجوم السبت الذي قالت جماعات إغاثة طبية إنه قتل عشرات الأشخاص في مدينة #دوما.

ويعقد #مجلس_الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعين، اليوم الاثنين، بناء على طلبين متنافسين من روسيا والولايات المتحدة بعد الهجوم الكيمياوي المميت في #سوريا.

وقال ترمب في وقت سابق الأحد إنه سيتم “دفع ثمن باهظ” جراء شن هجوم كيمياوي على مدينة محاصرة يسيطر عليها مسلحو #المعارضة في سوريا حيث تحدثت جماعات إغاثة طبية عن سقوط عشرات القتلى بالغاز السام.

روابط ذات صلة

نسخة مميزة من آيفون 8.. اليوم

نسخة مميزة من آيفون 8.. اليوم
إعلام الأسد: طائرات إسرائيلية استهدفت مطار التيفور بحمص

إعلام الأسد: طائرات إسرائيلية استهدفت مطار التيفور بحمص
ليبيا.. مطالب بإعدام مسلّحين قتلوا 3 أطفال بعد خطفهم

ليبيا.. مطالب بإعدام مسلّحين قتلوا 3 أطفال بعد خطفهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*