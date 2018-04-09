لا قلق من استخدام فلاتر “سناب شات” الجديدة على iPhone X

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أعلن “سناب شات” عن تحديث جديد لمستخدمي هاتف iPhone X يتضمن 3 فلاتر متوفرة على كاميرا TrueDepth الخاصة بالهاتف وهي تلك الفلاتر التي تم اختبارها أثناء الإعلان الرسمي عن الهاتف في شهر سبتمبر الماضي ولكنها لم تكن متوفرة وقتها.

ويحمل التحديث الجديد 3 فلاتر خاصة وهما: قناع مصارعة للوجه، وتاج، وقناع وجه مزخرف، وللوصول إلى هذه الفلاتر يمكنك فتح تطبيق “سناب شات”، واختيار الكاميرا الأمامية، ثم الضغط على منتصف الشاشة للاستمتاع بالفلاتر الجديدة، ويتضمن التحديث مساعدة الهاتف في التعرف على الوجه بشكل كامل أثناء الحركة، وتعطيك كاميرا TrueDepth صور بطريقة الأبعاد الثلاثية.

القلق حول استخدام “سناب شات” كاميرا TrueDepth

لقد أثارت فضيحة “فيسبوك” الأخيرة الكثير من القلق حول كيفية جمع بيانات المستخدمين واستخدامها بواسطة خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس هناك قلق من استخدام “سناب شات” كاميرا TrueDepth، لأنه لن يتمكن من الوصول إلى بيانات وجهك لوضعها في ملف شخصي أو لاستهدافك بالإعلانات.

وذلك لأن خاصية Face ID تقوم بإلغاء قفل iPhone X بشكل آمن، مما يتيح لك إمكانية استخدامه لاعتماد عمليات الشراء من iTunes Store وApp Store وiBooks Store واعتماد عمليات الدفع عبر Apple Pay، وذلك مختلف تماماً عن تمثيل الوجه ثلاثي الأبعاد المستخدم في التطبيقات المحسّنة لكاميرا TrueDepth.

حيث أن بيانات تقنية التعرف على الوجه Face ID تكون عبارة عن تمثيل رياضي فريد يتم تشفيره وحفظه في شريحة Secure Enclave الخاصة بهاتف iPhone X، والتي لا تتمكن آبل نفسها من الوصول إليها، بينما تطبيقات الكاميرا تعطيك تمثيل ثلاثي الأبعاد لشكل وجهك والتعبيرات التي تصنعها وبالتالي لا يمكن استخدامها لاختراق هاتفك.

والأكثر من ذلك، تمنع آبل التطبيقات التي تصل إلى كاميرا TrueDepth من استخدام بيانات وجهك في الإعلان أو التسويق، أو من تجميعها وبيعها إلى وسطاء بيانات طرف ثالث وما شابه ذلك.