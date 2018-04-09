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منطقة الرياض

أول فيلم سيعرض في السعودية يتخطى “تايتنيك” بالإيرادات

أول فيلم سيعرض في السعودية يتخطى “تايتنيك” بالإيرادات
http://almnatiq.net/?p=563704
المناطق_الرياض

أول فيلم سيتم عرضه في السعودية بعد 35 سنة من غياب “الفن السابع” عنها، وهو Black Panther أو “النمر الأسود” الهوليوودي، تحول إلى ظاهرة سينمائية، تخطى معها فيلم Titanic الموصوف بأسطورة جيمس كاميرون، فبعد شهرين فقط من عرضه في دور #السينما الأميركية، أصبح الثالث بالإيرادات في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا للوارد عنه بموقع The Hollywood Reporter الإخباري الأميركي أمس الأحد.

أكثر من 659 مليون دولار بأميركا في شهرين

الفيلم الذي سيتم عرضه يوم 18 إبريل/نسيان الجاري في صالة سينما تسع 620 مقعدا في “مركز الملك عبد الله المالي” بالعاصمة الرياض، طبقا لما نشرت عنه “العربية.نت” الأسبوع الماضي، سترافقه احتفالية خاصة تنظمها AMC الأميركية، باعتبارها الشركة المشغلة، والمالكة أكبر دور للعرض السينمائي بالعالم، والتي أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية الأربعاء الماضي أنها منحتها رخصة لتشغيل دار عرض سينمائي، وينتظرون افتتاحها أكثر من 350 دارا تضم 2500 شاشة بحلول عام 2030 على الأكثر، بينها 40 صالة خلال السنوات الخمس المقبلة.

معظم الممثلين بالفيلم الذي يركز على فكرة الفخر باللون، من ذوي البشرة السمراء

 

أما عن #النمر_الأسود الذي أنتجته “ديزني” مع Marvel وأخرجه رايان كوجلر كأول “سوبر هيرو” أبطاله كلهم من ذوي البشرة السمراء، فتمكّن من تحقيق 659 مليونا و500 ألف دولار، فيما حقق “تايتنيك” الذي تم إنتاجه في 1977 إيرادات بلغت 659 مليونا و300 ألف، علما أن أكبر فيلم حقق إيرادات بتاريخ أميركا، فجمع 936 مليونا و700 ألف دولار، هو Star Wars: The Force Awakens يليه فيلم Avatar الذي بلغت عائداته 760 مليونا و500 ألف.

ممثل بريطاني من أصل عراقي

وعالميا، جمع Black Panther الذي يركز على فكرة الفخر باللون، وهي غير مسبوقة بالنسبة لأفلام الأبطال الخارقين التي تنتجها #مارفل، مليارا و273 مليون دولار، على حد ما قرأت “العربية.نت” مما نشره عنه موقع “هوليوود ريبورتر” المضيف أنه احتل بذلك المرتبة العاشرة بين #الأفلام المحققة ايرادات على مستوى دولي، مع أن تكاليفه بلغت 200 مليون دولار فقط، وأدناه فيديو عن بعض المشاهد الرئيسية للفيلم الذي يتوقعون له أكثر من جائزة أوسكار.

 

الفيلم تم تصويره في استوديوهات Pinewood Atlantic وتعرضه حاليا دور السينما في 55 دولة بالعالم، وهو من بطولة لوبيتا نيونغو، اللاعبة دور المحاربة Nakia فيما يؤدي الممثل شادويك بوسمان شخصية T’Challa الملك الجديد لدولة “واكاندا” الإفريقية الغنية في عالم المستقبل. كما يشارك بالبطولة كل من الممثلين: مايكل بي جوردون وداناي جوريرا ومارتن فريمان ودانييل كالويا وآنجيلا باسيت وفوريست وايتك، ثم البريطاني من أصل عراقي آندي سركيس.

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