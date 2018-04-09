“المناطق” تسلط الضوء على صفحات مظلمة في سيرة أسوأ رجل في تاريخ قطر فسادًا واستغلالاً للسلطة

المناطق-فريق التحرير

يعد حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية السابق في قطر أحد أهم أذرعة الفساد في قطر على الاطلاق إن لم يكن العقل المدبر الأول لمشاريع نهب ثروات الشعب القطري والتلاعب بمقدّراتهم في سبيل تضخيم ثرواته وزيادة أرصدته في البنوك الأوروبية الى أرقام فلكية تشوبها عمليات غسيل الأموال ورائحة الفساد الذي إستشرى في مفاصل السياسة في الدوحة لينتقل بعدها للإستثمارات المشبوهه وصفقات العبث بثروات الشعب القطري.

وسعى حمد بن جاسم منذ توليه مسؤولياته المعلنه وغير المعلنة في الحكومة القطرية الى العمل على تضخيم ثرواته والدخول في كافة الصفقات والمشاريع الحكومية وتملك حصص متفرقة في الكثير من الشركات بشتى الطرق، ومن ذلك تملّكه حصصاً في شركة طيران القطرية، وحصة في متاجر هارودز البريطانية التي اشترتها الحكومة القطرية بقيمة 2.2 مليار دولار، وشركة الديار العقارية القطرية، ومشروع لؤلؤة قطر، كما يمتلك 10% في سلسلة متاجر«el corte ingles»، كما تعتبر شركة هيرتاج النفطية في لندن، أحد أكبر الاستثمارات التي استحوذ عليها ابن جاسم، بقيمة تصل لـ1.6 مليار دولار، يليه استثماره في «دويتشه بنك» الذي تصل قيمته لـ1.4 مليار دولار، فمشروع «إل كورتِه إنغليس» في إسبانيا بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار.

ولايقف نفوذ حمد بن جاسم عند هذا الحد، بل أسس مجموعة «بروة» لتكون ذراعاً استثمارية لصفقاته التي يبرمها في عدد من أرجاء العالم، كما استخدمها ذراعاً مالية للاستثمارات القطرية في ألمانيا، يشاركه في ملكيتها شقيقه فيصل بن جاسم، كما يعد شريكاً “سرياً” في برج “وان وول ستريت”، ويمتلك أيضاً سلسلة من الفنادق في العاصمة البريطانية لندن، وسبق أن استحوذ على 3 شركات في الباهاما، كما يمتلك حصةً في منطقة كناري وارف في بريطانيا.

ووفقاً لتقارير موثوقة في هذا الصدد فقد استثمر ابن جاسم وحمد بن خليفة (أمير قطر السابق)، باسم قطر عبر شركتين تعود ملكيتها لهما، في صفقات مشتركة تتخطى حاجز الـ2 مليار يورو، كما يترأس إبن جاسم شركة “تشالنجر” التي اشترت أسهماً بقيمة مليار دولار في بنك “باركليز” البريطاني الذي يواجه دعوى قضائية من مكتب جرائم الاحتيال الخطرة البريطاني؛ على خلفية إقراضه قطر 3 مليارات دولار، لتسهيل عملية شرائها أسهماً داخل البنك بهدف رأس رفع ماله إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما اعتبرته السلطات البريطانية “مخالفة صريحة للقانون”.

وعلاوة على الشبهات المحتملة في الكيفية التي تمكن من خلالها إبن جاسم من جمع هذه الثروة، فإن محطاتها لم تخلُ من تاريخ من الفساد والملاحقات القضائية، كادت في أخطرها أن تنتهي باتهامه بغسيل الأموال على خلفية صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني مع شركة (بي إيه أي سيستمز)، قبل أن يضطر لدفع 6 ملايين جنيه إسترليني لصالح السلطات في جيرزي تعويضاً طوعياً، إضافة إلى تورطه في اغتصاب أرض مملوكة للناطق الرسمي السابق لقطر فواز العطية، والمقدرة بـ20 ألف متر مربع.

هذا جانب من الصفحات المظلمه في سيرة أسوأ رجل في تاريخ قطر فساداً بدأ عمله موظفاً بوظيفة “مدير مكتب وزير” ليصبح واحد من أهم “مليارديرات العالم”، في تحولات سريعة قفزت به إلى عالم الثراء على حساب المواطنين القطريين، حتى باتت ثروته المعلنة من الاستثمارات الخارجية تفوق 6 مليارات دولار (نحو 22 مليار ريال قطري).