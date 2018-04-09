“هيئة الكهرباء”: صرف تعويض مالي للمستهلكين عند انقطاع التيار .. في هذه الحالات!

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أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج صرف تعويضات مالية للمستهلكين، حال انقطاع الكهرباء في عدة حالات.

وحسب ” الحياة ” قالت الهيئة أن من هذه الحالات ” حالة عدم قيام مقدم الخدمة بإيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال، وتأخر إعادة الكهرباء بعد السداد، وعدم الإشعار بالانقطاع المخطط له قبل 48 ساعة من حدوثه.

وأضافت ” حالة تأخر إعادة الكهرباء عند الانقطاع بأكثر من 24 ساعة، وعدم حل الشكاوى المتعلقة في الفواتير خلال 15 يوم عمل، وكذلك تكرر الانقطاع لأكثر من أربع مرات خلال السنة الميلادية، ولا تقل مدة كل انقطاع عن أربع ساعات.