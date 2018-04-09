بالفيديو.. مواطنة تروي قصة تعرضها للعنف من والدها وشقيقها.. وتكشف عن السبب!

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http://almnatiq.net/?p=563725
المناطق_الرياض

كشفت سيدة من الرياض عن تعرضها للتعنيف من قبل أبيها وشقيقها منذ كانت طفلة. وطالبت المعنيين بالتدخل وإنصافها للحصول على حقوقها .
وقالت السيدة أم لمار في لقاء مع برنامج “تم” على القناة “السعودية”، أن معاناتها بدأت منذ كان عمرها 7 سنوات وتحديداً بعد وفاة والدتها حيث كان مبرر والدها وشقيقها لقيامهم بضربها وتجويعها هو،أنهم أتوا بها من الأردن وهم لايريدونها.
وأضافت أنها عاشت بعد ذلك في منزل والدها الذي تزوج عدة مرات عانت خلالها من تعنيف زوجاته. مشيرة إلى أنها لجأت إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكنها فوجئت بتهديدها لعدم تقديم شكوى وإلا سيتم حرمانها من ابنتها.
وأوضحت أنها أُدخلت بعد ذلك إلى دار الحماية قبل أن يعتدي عليها عمها أمام موظفات دار الحماية دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات ضده ولفتت إلى أنها خرجت بعد ذلك من دار الحماية إلى منزل غير مؤهّل للمعيشة يخص والدها.

 

 

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