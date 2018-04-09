تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء العاملة الإثيوبية على الطفلة “ترف” بالخرج!

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ترقد الطفلة «ترف» في العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية، بعد أن تم نقلها إليها أمس، وهي ما تزال في حالة حرجة، بعدما اعتدت عليها عاملة منزلية من جنسية إثيوبية.

ويقول والد الطفلة سلطان هليل العنزي أنه تلقى مكالمة صباح أمس تفيد بقبول مدينة الملك سعود الطبية الحالة، وعلى الفور توجّه إلى مستشفى الملك خالد بالخرج وأنهى إجراءات نقلها إلى العاصمة الرياض.

وأضاف أن حالة ابنته حرجة جدًا، وقد استقبل قسم الطوارئ في المدينة الطفلة ترف، وهناك اهتمام كبير منهم بالحالة، موضحًا أن العاملة الإثيوبية تم استقدامها قبل نحو 15 يومًا، وما تزال التحقيقات جارية معها حول اعتدائها على الطفلة، بحسب “الوطن”.

فيما أوضح مصدر طبي بمستشفى الملك خالد بالخرج، أنه عند وصول الطفلة إلى الطوارئ كان قلبها متوقفا، وعلى الفور أجري لها إنعاش للقلب وعاد النبض، وتم نقلها بعد ذلك إلى قسم العناية المركزة، وأشرف استشاريون على حالتها حتى تم نقلها إلى مدينه الملك سعود الطبية.