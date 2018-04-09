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معالي مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (٧٧٢) فردًا بحرس الحدود

معالي مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (٧٧٢) فردًا بحرس الحدود
http://almnatiq.net/?p=563737
المناطق_الرياض

أصدر معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية (٧٧٢) سبعمائة واثنين وسبعين فردًا من مختلف الرتب والتخصصات ، ليصبح إجمالي من تمت ترقيتهم من أفراد حرس الحدود منذ بداية عام ١٤٣٩هـ (٣٣٤٣) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين فردا ، وجاءت الترقيات وفق الآتي :

ترقية عدد ( ٦٢) اثنين وستين فرداً من رتبة رقيب أول لرتبة رئيس رقباء.

– ترقية عدد( ١٣١ ) مائة وواحد وثلاثين فرداً من رتبة رقيب لرتبة رقيب أول
.
– ترقية عدد ( ١٥٤ ) مائة وأربعة وخمسين فرداً من رتبة وكيل رقيب لرتبة رقيب

-ترقيةعدد( ١٩٣ )مائة وثلاثة وتسعين فرداً من رتبة عريف لرتبة وكيل رقيب
.
– ترقية عدد( ٢٢٧)مائتين وسبعة وعشرين فرداً من رتبة جندي أول لرتبة عريف .

ترقية عدد( ٥ )خمسة أفراد من رتبة جندي لرتبة جندي أول.

وتقدم معالي مدير عام حرس الحدود بأسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية (حفظه الله) على دعم سموه الكريم لحرس الحدود، ولما يحظى به رجاله من متابعة وتوجيه من لدن سموه الكريم.

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم ، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم ، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم .

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