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وزير الصحة يكرم مستشفى عفيف لتحقيقه جائزة التميز للعمل الإبداعي 2018

وزير الصحة يكرم مستشفى عفيف لتحقيقه جائزة التميز للعمل الإبداعي 2018
http://almnatiq.net/?p=563740
المناطق_شاجع الدوسري
ضمن عدة قطاعات صحية متميزة على مستوى المملكة حصد مستشفى عفيف العام جائزة وزارة الصحة للتميز بالاداء والإبداع لعام 2018 م وذلك على مستوى مستشفيات الوزارة ، يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن هذه الجائرة وجرى تعميمها على جميع المديريات والمستشفيات وقد تضمنت شروط تنفيذها عدة معايير تم إختيارها بعناية تهتم في المقام الأول بالمريض والمراجع وكيفية تقديم الخدمة لهم داخل المنشأة الصحية ، التكريم تم خلال حفل نظمته وزرة الصحة وتحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وبحضور مدراء عموم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق.
هذا وقد عبر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتورناصر بن فالح الدوسري عن سعادته لما تم إستعراضه من تجارب ناجحة بمختلف القطاعات والتي تسعى بالدرجة الأولى لرضى المستفيدين من الخدمة وزرع الثقه بالخدمات الصحية التي تقدمها متمنياً أن لايتوقف الطموح وتجارب التحسين عند هذا الحد .

كما عبر  مدير مستشفى عفيف العام الدكتور/ عادل بن عميرة عن شكرة وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتورتوفيق بن فوزان الربيعة و لسعادة مدير عام مركز تجربة المريض بوزارة الصحة الأستاذة إيمان الطريقي على مايقدمة مركز تجربة المريض بوزارة الصحة من إبداعات وأفكار ومنها جائزة التميز للعمل الإبداعي والتي تأتي تمشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ، كما قدم شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري و لجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح سائلاً الله العلي القدير أن يكون دافعاً لتحقيق المزيد .

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