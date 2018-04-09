شرطة جازان تطيح بعصابة أمتهنت تكسير زجاج المركبات والسرقة منها

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أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من كشف غموض حوادث تكسير زجاج المركبات والسرقة منها وأطاحت بمرتكبيها بمحافظة أبوعريش في عملية أمنية ناجحة . ,وسرقة محتوياتهم الشخصية منها

وتعود تفاصيل الخبر إلى أن شرطة محافظة أبوعريش تلقت عدد من البلاغات من مواطنين ومقيمين واغلبهم طلاب مدارس مفادها تعرض مركباتهم للتكسير وسرقة محتوياتهم الشخصية منها ونظراً لخطورة الأسلوب الإجرامي فقد وجه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتكليف فريق أمني متخصص من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغات

وإنفاذاً للتوجيه فقد تم تشكيل فريق أمني متخصص من إدارة التحريات عمد لدراسة البلاغات والالتقاء بأصحاب المركبات وسماع أقوالهم وتحديد موقع الحوداث عقبها قام الفريق بمباشرة مهامة وتحديد المواقع التي تكررت بها تلك الحوادث بالأسواق والمدارس وقاعات الأفراح وحصر المشتبه بهم ورصد المواقع المشبوهه وزرع المصادر والتوغل في اوساط المشبوهين حتى تم جمع اكبر قدر من المعلومات البحثية التي ادت بعد توفيق الله الى حصر الاشتباه في 6 اشخاص اربعه منهم من جنسيات عربية تم الاطاحة بهم في كمائن محكمة في أوقات ومواقع مختلفة وباخضاعهم لجلسات تحقيقية ومجابهتهم بما توفر لدى جهات الضبط من ادلة وقرائن اعترفو بتشكيل عصابة لتكسير زجاج السيارات وسرقة المتعلقات الشخصية والاجهزة والمبالغ التي يعثر عليها داخل تلك المركبات ومستغلين تجمع السيارات امام المدارس والاسواق وقصور الافراح حيث اعترفوا بارتكاب اكثر من 50 حادثة واستطاعوا الدلالة على مواقع الحوادث وتوفقت مع ما ذكره المبلغين وما هو مسجل لدى شرطة محافظة ابوعريش اوقفوا جميعا واشعرت النيابه العامة عن الواقعه.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال التحريات نظير جهودهم في كشف غموض تلك الحوادث والإطاحة بمرتكبيها مؤكدا في الوقت نفسة عيون رجال الامن ساهرة لامن المواطن والمقيم مستمدة القوة من الله ثم مستنيرة بتوجيهات صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان ونائبة حفظهما الله