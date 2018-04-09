احدث الأخبار

على بن مقبول في ذمة الله
مجتمع المناطق
 الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يُدين جرائم القتل بالغازات السامة في الغوطة الشرقية
أبرز المواد
 مايكروسوفت تسد ثغرة أمنية خطيرة
أبرز المواد
 صحة القصيم تعقد اجتمعاً تنسيقيا مع القيادات التعليمية لتعزيز البرامج التوعوية والوقائية
أبرز المواد
 العمل والتنمية: 844 منشأة لم تلتزم بتوطين الاتصالات
أبرز المواد
 ضبط عصابة أمتهنت القمار وتنظيم السهرات الماجنة في جازان
أبرز المواد
 شرطة جازان تطيح بعصابة أمتهنت تكسير زجاج المركبات والسرقة منها
أبرز المواد
 وزير الصحة يكرم مستشفى عفيف لتحقيقه جائزة التميز للعمل الإبداعي 2018
أبرز المواد
 الإطاحة بإثيوبيين يديرا مصنع خمور بالرياض
أبرز المواد
 معالي مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (٧٧٢) فردًا بحرس الحدود
أبرز المواد
 ترمب وماكرون يتعهدان برد قوي ومشترك على هجوم دوما
أبرز المواد
إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

أبرز المواد
شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

أبرز المواد
توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

أبرز المواد
شاهد..مع أصوات الهجيني وبعيداً عن القوانين مسنة تقود سيارتها للاستمتاع بالمطر

شاهد..مع أصوات الهجيني وبعيداً عن القوانين مسنة تقود سيارتها للاستمتاع بالمطر

فيديو المناطق

ضبط عصابة أمتهنت القمار وتنظيم السهرات الماجنة في جازان

ضبط عصابة أمتهنت القمار وتنظيم السهرات الماجنة في جازان
http://almnatiq.net/?p=563746
المناطق_جازان

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة جازان عصابة مكونة من مجموعة من الأشخاص الاسيويين أمتهنوا لعب القمار وتنظيم السهرات الماجنة بمقر سكنهم بإحدى الشقق بمدينة جيزان.

وتأتي عملية القبض عقب إشتباه إحدى دوريات الأمن الميدانية بشخصين يترددان دخولاً وخروجاً على إحدى الشقق بشكل يثير الشبهه فتم وضعهم والموقع تحت المراقبة وعند الإقتراب من الموقع لوحظ إنبعاث رائحة كريهة فتم طلب التعزيزات وجمع المعلومات والحصول على اذن مسبق بتفتيش الشقه وبدخول الشقه اتضح انها معدة لاقامة السهرات الماجنة ولعب القمار مقابل مبالغ مالية وعثر على جراكل وعبوات مليئة بمادة العرق المسكر وعدد ٢٤ سيجارة حشيش و٩ حبات كبتاجون ومبلغ مالي.

فتم التحفظ عليهم وإحالتهم رفق المضبوطات لمركز الشرطة تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة .

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود دوريات الأمن بالمنطقة مقدماً شكره لهم

روابط ذات صلة

الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية

الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية
رئيس البرلمان العربي يُدين جرائم القتل بالغازات السامة في الغوطة الشرقية

رئيس البرلمان العربي يُدين جرائم القتل بالغازات السامة في الغوطة الشرقية
مايكروسوفت تسد ثغرة أمنية خطيرة

مايكروسوفت تسد ثغرة أمنية خطيرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*