ضبط عصابة أمتهنت القمار وتنظيم السهرات الماجنة في جازان

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ضبطت دوريات الأمن بمنطقة جازان عصابة مكونة من مجموعة من الأشخاص الاسيويين أمتهنوا لعب القمار وتنظيم السهرات الماجنة بمقر سكنهم بإحدى الشقق بمدينة جيزان.

وتأتي عملية القبض عقب إشتباه إحدى دوريات الأمن الميدانية بشخصين يترددان دخولاً وخروجاً على إحدى الشقق بشكل يثير الشبهه فتم وضعهم والموقع تحت المراقبة وعند الإقتراب من الموقع لوحظ إنبعاث رائحة كريهة فتم طلب التعزيزات وجمع المعلومات والحصول على اذن مسبق بتفتيش الشقه وبدخول الشقه اتضح انها معدة لاقامة السهرات الماجنة ولعب القمار مقابل مبالغ مالية وعثر على جراكل وعبوات مليئة بمادة العرق المسكر وعدد ٢٤ سيجارة حشيش و٩ حبات كبتاجون ومبلغ مالي.

فتم التحفظ عليهم وإحالتهم رفق المضبوطات لمركز الشرطة تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة .

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود دوريات الأمن بالمنطقة مقدماً شكره لهم