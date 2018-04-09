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العمل والتنمية: 844 منشأة لم تلتزم بتوطين الاتصالات

العمل والتنمية: 844 منشأة لم تلتزم بتوطين الاتصالات
http://almnatiq.net/?p=563749
المناطق_الرياض

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 18.287 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى 24 مارس، أسفرت عن التزام 17.443 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 844 منشأة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 901 من المخالفات، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 592 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 309 مخالفات.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر، أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

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