صحة القصيم تعقد اجتمعاً تنسيقيا مع القيادات التعليمية لتعزيز البرامج التوعوية والوقائية

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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ان الأدوار التي تقوم بها بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة ، تكاملية تهدف إلى الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات ، وتثقيفهم تجاه الكثير من الأمراض سواء المعدية او الناتجة عن العادات والممارسات الغذائية الخاطئة .

جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي ترأسه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيّم الخمعلي ، صباح اليوم ( الأحد ) بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني ، وعدد من القيادات الصحية والتعليمية ، حيث يأتي الإجتماع استجابة لرغبة الشؤون الصحية لبحث البرامج التوعوية والوقائية في مدراس البنين والبنات .

واكد المدير العام خلال الإجتماع بأن صحة المنطقة تقف جنباً إلى جنب مع الأدوار التي تقوم بها إدارة التعليم وتعزيز جهودها بكافة البرامج التي تسهم في وقاية النشء من الكثير من الأمراض وتحصينهم عبر المحاضرات التوعوية والتثقيفية إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية للهيئة التعليمية والمرشدين الصحيين بجميع المدراس ، وفقاً للإحتياج بالتنسيق مع قطاعات الصحة العامة بالمنطقة ، مشيراً إلى ان هذا التعاون والتكامل يأتي انطلاقا من توجيهات سمو أميرمنطقة القصيم وسمو نائبه ، وترجمة السخي الدولة – اعزها الله – بما يخدم المواطنين ويسهم في تقديم افضل رعاية صحية لهم .

ولفت المدير العام بأن الشؤون الصحية لديها الإمكانات الطبية والعلاجية ، وتقوم ببرامج دورية لزيارات مدراس البنين والبنات وذلك عبر الفرق الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية ، حيث بلغ عددها خلال هذا الفصل الدراسي قرابة 2700 زيارة ، تقدم من خلال النصائح والتوجيهات التوعوية والثقيفية لتصحيح كثير من المفاهيم والسلوكيات الصحية الخاطئة ، إضافة إلى البرامج الوطنية الأخرى كالوقاية من تسوس الأسنان والأمراض المعدية وغيرها .

من جانبه ، اشاد مساعد المديرالعام للشؤون المدرسية بتعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني ، بمبادرة صحة المنطقة لعقد هذا الإجتماع ، لافتاً بأن الصحة والتعليم مكملان لبعضهما ، وهذا ما تعودنا عليه في المشهد التعليمي ، مؤكدا إلى ان دور الشؤون الصحية مساند وداعم للمحافظة على البيئة الصحية للطلاب والطالبات .

وقد تخلل الإجتماع مناقشة عدد من المحاور واستعراض الرؤى والأفكار التي تسهم في المحافظة على البيئة الصحية التعليمية والوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الطلاب والطالبات .