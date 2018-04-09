مايكروسوفت تسد ثغرة أمنية خطيرة

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أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى سد شركة مايكروسوفت ثغرة أمنية خطيرة في برنامج مكافحة الفيروسات Malware Protection Engine الخاص بنظام تشغيل ويندوز.

وينصح الخبراء الألمان بتثبيت التحديث الجديد فوراً، نظراً لأن هذه الثغرة الأمنية تتيح للقراصنة إمكانية اختراق الحواسيب عن بُعد، وتنفيذ أي شيفرات برمجية بحقوق مدير النظام، ويمكن التحقق من تثبيت الإصدار الجديد من هذا البرنامج عن طريق تحديث ويندوز.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج Malware Protection Engine يعتبر جزءاً من العديد من منتجات الأمان المختلفة من مايكروسوفت، ويوجد في برنامج Windows Defender، وبرنامج Microsoft Security Essentials وفي برنامج Forefront Endpoint Protection، أو برنامج Windows Intune Endpoint Protection.