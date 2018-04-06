على بن مقبول في ذمة الله

المناطق_الباحة

انتقل الى رحمه الله تعالى الشيخ علي بن مقبول بن حسن ال مقبول من أعيان الظفير بالباحة ،والفقيد والد عبدالعزيز المعلم بثانوية السروات ومحمد مساعد مدير تعليم الباحة وسعد بالشؤون الصحية بمنطقة الباحة وإبراهيم مدير مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي والرائد ياسر بوزارة الداخلية .

المناطق التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة الى أبناء وذوي الفقيد سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد تقرر الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم بجامع الامير سلطان بالظفير ويقام العزاء للرجال في منزله بطريق البريده بالظفير وسيكون العزاء من بعد صلاة العصر حتى قبل المغرب .

جوال ابنه عبدالعزيز 0555778456

ابنه محمد 0556600223

انا لله وانا اليه راجعون .