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تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 52 موظفا وموظفة ممن تقدم للتحويل من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي

تعليم جازان يجري المقابلات الشخصية لـ 52 موظفا وموظفة ممن تقدم للتحويل من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي
http://almnatiq.net/?p=563797
المناطق - جـــــازان

بدأت إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، استقبال شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية الراغبين في التحويل إلى وظائف تعليمية.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم جازان الأستاذ عبد الرحمن عكور إلى أن عدد المتقدمين من الكادر الإداري الراغبين بالتحويل إلى الكادر التعليمي والمسجلين في الموقع بلغ 29 موظف.

مبينا إلى أن لجان مركز المقابلات بشؤون المعلمين بدأ باستقبالهم على مدى أسبوع كامل بمقر الإدارة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية من مطابقة للبيانات وإجراء المقابلات الشخصية لإتمام عملية التحويل.

من جانبه أوضحت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم جازان الأستاذة حليمة زيلعي إلى أن عدد المتقدمات من الكادر الإداري النسائي والراغبات بالتحويل إلى الكادر التعليمي والمسجلات في الموقع بلغ 23 موظفة، وبدأن في استكمال إجراءاتهن النظامية بعد إجراء المقابلات الشخصية.

الجدير بالذكر إلى أن عدد مجموع المتقدمين لشغل وظائف تعليمية من الكادر الإداري (بنين) 29 موظفا، بينما بلغ عدد المتقدمات من الكادر الإداري (بنات) 23 موظفة، بمجموع إجمالي 52 موظفا وموظفة.

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