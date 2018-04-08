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اللجنة الفرعية للدفاع المدني ببلجرشي تعقد اجتماعها لتحديث خطة الطوارئ

اللجنة الفرعية للدفاع المدني ببلجرشي تعقد اجتماعها لتحديث خطة الطوارئ
http://almnatiq.net/?p=563798
المناطق-الباحة

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني ببلجرشي بمقر الدفاع المدني ببلجرشي اجتماعا نوقش فيه توصيات اللجنة الرئيسية وتحديث خطة مواجهة أخطار السيول والأمطار والإمكانات البشرية والآلية للجهات الحكومية المساندة لأعمال الدفاع المدني، فيما تم تحديث المهام المنوطة بالجهات الحكومية أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية ضمن الخطة العامة لمواجهة حالات الطوارئ، كما تم في ختام الاجتماع الاستماع لمناقشة ومداخلات الأعضاء.

و يأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات المستمرة التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة سعياً منها في توفير جميع السبل لحماية الأرواح والممتلكات بمشيئة الله.

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