غرفة القصيم تعرّف بقواعد وضوابط نشاط بيع وتأجير العقارات على الخارطة

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أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنتها العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان صباح يوم أمس الأحد 22/7/1439هـ محاضرة تثقيفية وتوعوية للتعريف بقواعد العمل المنظمة لنشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

ورحب سعادة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ سعود بن عبد الكريم الفدّا بممثلي وزارة الإسكان وتلبيتها دعوة الغرفة والتنسيق المشترك لإقامه المحاضرة وتسليط الضوء على الكثير من الجوانب المهمة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة، مثمناً تفاعل العاملين في القطاع العقاري للمشاركة في اللقاء وإثراه بالنقاشات الهادفة، مضيفاً بأن هذه البرامج مفيدة لتطوير النشاط العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف.

من جانبه شكر مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس محمد بن سليمان السويل غرفة القصيم على تنظيم المحاضرة لتوعية العقاريين ببرنامج وافي و مبادرات الوزارة , منوهاً بأن افتتاح فرع لبرنامج البيع و التأجير على الخارطة او أي مبادرات أخرى يعتمد على عدد المتقدمين و حجم الطلب و الإقبال من قبل المعنيين حتى يكون هناك جدوى من توسيع النشاط, و من ناحيته قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم إبراهيم بن علي الفايزي إن برنامج البيع على الخارطة يعتبر أحد الحلول الجريئة التي وضعتها وزارة الإسكان لتسريع علميات التمويل للمشاريع العقارية و تحتوي على حزمة إجراءات دقيقة و ضوابط صارمة لحفظ الحقوق, داعيا العقاريين الى الاستفادة من أنشطة و برامج اللجنة للاستفادة من مثل هذه المبادرات.

وتحدث في المحاضرة التي أقيمت في مركز الغرفة الرئيس ببريدة المستشار القانوني في لجنة المساهمات العقارية ووزارة التجارة انس بن عبد الله المزروع، ومدير إدارة العلميات في برنامج البيع والتأجير على الخارطة معاذ بن سليمان الغفيلي، مشيرين إلى مميزات البرنامج الذي يستهدف جميع العقاريين دون النظر لحجم نشاطهم ومشاريعهم، منوهين بالفوائد العائدة على أطراف العملية التعاقدية، وأكدا أن البرنامج ولوائحه هي خلاصة تعاون مشترك مع القطاع الخاص الذي تم الأخذ بمرئياته وملاحظاته عند وضع ضوابطه.

وتطرقت المحاضرة إلى القواعد الخمسة في البرنامج وهي (الترخيص، تنظيم حساب الضمان، حقوق المستفيدين والتزامات المطورين، سجل المشاريع، وتنظيم شركات المعاينة،) وبينت ان الهدف منه أيجاد مخرجات تتناسب مع تطورات سوق العقار وحماية المتعاملين من العمليات الوهمية وزيادة المعروض من الوحدات العقارية.