نيابة عن الأمير سعود بن نايف.. وكيل يدشن إمارة الشرقية مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام الثالثة

الدمام - عبدالله السعيدي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية دشن الدكتور خالد بن محمد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر يوم أمس مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بمشاركة ٢٤ جمعية خيرية متخصصة في رعاية الايتام على مستوى المملكة والتي تنظمها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ” بناء” للعام الثالث على التوالي وتستمر المبادرة لمدة خمسة أيام وانطلقت من خلال ملتقى ( أفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية ) بمشاركة العديد من المختصين والمهتمين بهذا الجانب وحضور عبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية .

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم القى معالي الشيخ الدكتور صالح اليوسف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء كلمة جاء فيها :

من نعم الله علينا في هذه البلاد أننا نعيش التكافل والتكاتف والترابط والتراحم بكل صوره التي حثنا عليها الإسلام ولعل لقاؤنا اليوم صورة من هذه الصور الجميلة حيث يلتقي المختصون والمهتمون للسنة الثالثة على التوالي في أكبر تجمع على مستوى المملكة ومشاركة اكثر من ٣٠ متحدثاً وحضور ٣٥٠ من المهتمين بالعمل الخيري .

ثم القى فلاح الأحمد الشمري نائب الرئيس مدير منطقة الأحساء بالبنك الأهلي التجاري كلمة الداعمين ، ثم تابع الجميع فلماً مرئياً عن المبادرة وأهدافها واعداد المستفيدين منها .

والقى الأستاذ عبدالرحمن المقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية كلمة أكد فيها على اهتمام الوزارة بمثل هذه الملتقيات التي تساهم في دعم أعمال الجمعيات وتنميتها .

بعد ذلك القى الأستاذ ناصر إل قميشان أمين عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير كلمة الجمعيات المشاركة وأشاد فيها بالدور الذي قامت به جمعية بناء لتنظيم هذا الملتقى الكبير وجمع كل قيادات الجمعيات المتخصصة في رعاية الأيتام في مكان واحد سائلاً الله أن يتحقق الهدف من هذه المبادرة .

ثم كرم سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الداعمين والشركاء والشركات المشاركة ومدراء الجمعيات المشاركة .

يذكر أن هذه المبادرة فريدة من نوعها في مجال بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة وهي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال رعاية الأيتام في أسرهم الطبيعية وتأهيلهم وبناء قدراتهم بهدف تطوير أدائهم ليساهموا بشكل أكثر فاعلية في رعاية الأيتام ويكون لهم أثر في تطوير الخدمات والبرامج المقدمة التي تهدف إلى تمكين الأيتام وتأهيلهم ليكونوا منتجين وفاعلين في مجتمعهم ويعتبر هذا المشروع مبادرة من جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأيتام في جميع مناطق المملكة والاستفادة من الخبرات والتجارب للوصول إلى تقديم خدمة مميزة لليتيم .

ويشارك في المبادرة 100 قيادي يمثلون ٢٤ جمعية متخصصة في خدمة الأيتام يعمل فيها أكثر من ١٣٠٠ موظف وموظفة يقدمون الرعاية لأكثر من ١٣٥٠٠٠ يتيم ويتيمة وارملة على مستوى المملكة .