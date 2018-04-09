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الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية

الطيران المدني توقع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران مع وزارة النقل البريطانية
http://almnatiq.net/?p=563818
المناطق - واس

وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، ومعالي وزير النقل البريطاني كريس جرايلنج، اليوم، مذكرة تعاون بين الهيئة العامة
للطيران المدني في المملكة العربية السعودي، ووزارة النقل في بريطانيا.
وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون بين البلدين الصديقين، في مجال أمن الطيران المدني ، بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.

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