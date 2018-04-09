أمير عسير يرعى الحفل السنوي لخريجي التدريب التقني.. ويدشن عدداً من المشاريع التقنية

المناطق - عسير

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير يومالخميس القادم عدداً من المشاريع التقنية والمهنية بمنطقة عسير، كما يرعى سموه الحفل الموحد لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير للعام التدريبي 1438/1439 البالغ عددهم حوالي 10 الاف متدرباً بمختلف التخصصات التقنية والمهنية، وذلك بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.

وأعتبر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبد الله آل مرزوق رعاية سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير تشريف لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة وتكريماً لأبنائنا المتدربين الخريجين حيث نلمس اهتمام سموه الدائم بقطاع التدريب التقني بالمنطقة .

وأشارمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حراك مستمر لتطوير جميع برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشاريع المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات، حيث حظيت منطقة عسير بمشاريع تقنية ومهنية ضخمة خلال الأعوام الماضية في ضل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة دائمة من سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبأشراف مباشر من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد , حيث سيدشن سمو أمير منطقة عسير خلال حفل الخريجين عدداً من المشروعات الجاهزة وهي مشروع الكلية التقنية بأبها ” بنين ” بقيمة 88724945ريال وبطاقة استيعابية 2500 متدرب ,ومشروع الكلية التقنية بسراة عبيدة ” بنين ” بقيمة 94704042ريال وبطاقة استيعابية 2500 متدرب ومشروع الكلية التقنية بتنومه ” بنين ” بقيمة 29484350 ريالبطاقة استيعابية 1500 متدرب ومشروع الكلية التقنية ببيشة ” بنات ” تشغيل بقيمة 800.000 ريال وبطاقة استيعابية تبلغ 800 متدربه ومشروع الكلية التقنية بمحايل عسير ” بنات ” تشغيل بقيمة 58.140.144 ريال وبطاقة استيعابية 2500 متدربه ,.

ووجه ال مرزوق الدعوة للمجتمع في منطقة عسير لزيارة المعرض المصاحب لحفل الخريجين الذي يستمر لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الخميس القادم حيث يحوي على أكثر من 20 جناحاًللتعريف ببرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ولعرض بعض المهن التقنية في مختلف التخصصات التقنية والمهنية مشيداً بالجهود المبذولة في هذا المعرض من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة حيث يقام المعرض خلال الفترة الصباحية من 8 صباحاً الى 12 ظهراً ماعدا يوم الجمعة.