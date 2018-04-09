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واقعة تسمم جديدة تقتل رجلين في لندن

واقعة تسمم جديدة تقتل رجلين في لندن
http://almnatiq.net/?p=563842
المناطق - وكالات

عثرت السلطات البريطانية على جثتي رجلين بمنزل شمالي العاصمة لندن، إثر ما يعتقد بأنه تسمم بعد استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

كما أدخلت الشرطة 5 أشخاص من المنزل المجاور إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة “ديلي ميل”: “عثرت الشرطة على جثتي رجلين بعمر 38 و42 عاما بعد بلاغ، سيتم تحديد سبب الوفاة بعد تشريح الجثث، ولم يتم اعتقال أحد حتى الآن”.

وأبدى عدد من سكان الحي اللندني حزنهم إثر الحادثة “الصادمة”، وأكدوا أن الرجلين لم يقيما فترة طويلة في المنطقة، وكانا “هادئين جدا”.

وتأتي حالة التسمم بالغاز وسط موجة من الاهتمام الكبير في بريطانيا بحالة تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، الذي لقي حتفه بعد وضع غاز الأعصاب على مقابض الأبواب في منزله، وفقا لمعلومات استخباراتية بريطانية.

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