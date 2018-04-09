صاعقة تُغير ملامح استراحة بالخرج

الخرج - سليمان الدخيل

مساء البارحة ضربت صاعقة قوية في حي العفجة بالخرج وألحقت أضراراً كبيرة في إحدى الإستراحات ، إذ قام صاحب الاستراحة بتوثيق ماحصل جراء ضرب الصاعة لإستراحة من خلال تطاير أسقف الحديد لبعض الغرف ولم يلحق أضراراً في البشرية ولله الحمد. كما علق مغردون على هذا المقطع بسماع صوت الصاعقة لمسافات خارج حي العفجة.

كما يذكر أن الصاعقة تحدث عندما يكون التفريغ الكهربائي بين أسفل السحابة ذات الشحنات السالبة مع الشحنات الموجبة على سطح الأرض وما عليه من أجسام مما يؤدي إلى حدوث وميض يمتد من الأرض إلى أعلى يسمى بالبرق ، كما أن هذا الضوء يعقبه صوت عالي قادم من السماء وهو ما يسمى بالرعد.

ومن طرق الوقاية منها .. أحيانا يفاجيء البرق الإنسان في الخلاء ، في تلك الحالة يجب الاحتراس من هذا الخطر. الطريقة هي منع سريان التيار في الجسم عندما يضرب البرق على الارض بالقرب من الإنسان ، ويتم ذلك بضم الرجلين فيكون تلامس الرجلين في نقطة واحدة . ففي منطقة توزيع الجهد الكهربائي الناتج من البرق يكون الوقوف بقدمين مضمومين هو أسلم الطرق. ولذلك يجب ضم الرجلين عند حدوث البرق والجلوس القرفصاء (لكي لا يجذب المرء البرق إليه) ؛ ولكن لا يجب الجلوس على الأرض أو الاستلقاء – وإلا فإن الإنسان يعرض نفسه للموت إذا ضرب البرق بالقرب منه. كذلك عدم الوقوف تحت شجرة فهذا أيضا خطير إذ تجذب الشجرة البرق ومنها إلى الشخص الواقف تحتها.

وإذا كان المرء في المياه على الشاطيء فيجب الخروج من البحر بأسرع وقت ، إذ تشكل الرأس البارزة فوق سطح الماء نقطة جاذبة للبرق.