أمير مكة يوافق على التوصيات التي رفعتها اللجنة المشكلة من الإمارة والغرف التجارية بدمج كافة المنتديات الاقتصادية لتكون تحت مظلة منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي

المناطق - جدة

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على التوصيات التي رفعتها اللجنة المشكلة من الإمارة والغرف التجارية بالعاصمة المقدسة وجدة والطائف بدمج كافة المنتديات الاقتصادية ومن بينها منتدى جدة الاقتصادي لتكون تحت مظلة منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي تحت شعار (من الرؤية إلى الواقع .. استثمر في مكة)، وذلك في الفترة من 20-21/شعبان الموافق 6-7/مايو بجدة وتنظمه إمارة المنطقة بالتعاون مع غرفة جدة، وبالتنسيق مع غرفتي مكة والطائف.

وستنعقد تحت مظلة المنتدى كافة المنتديات واللقاءات الاقتصادية في وقت تزخر فيه منطقة مكة المكرمة ببيئة تنافسية ومقومات اقتصادية وبشرية وجغرافية تجعلها أرضاً جاذبة للاستثمار وتؤهلها إلى المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

ويأتي دمج الفعاليات الاقتصادية في المنطقة تحت مظلة المنتدى رغبة من إمارة منطقة مكة المكرمة في توحيد كافة فعاليات والأنشطة الاقتصادية واضطلاعها بدورها في تطوير المحافظات اقتصادياً وعمرانياً ، والعمل على تنمية الخدمات العامة فيها ورفع كفاءتها ، استكمالا للمكتسبات التي حققها منتدى جدة الاقتصادي منذ انطلاقته عام 2000 بوصفه أحد أهم المنتديات الاقتصادية في المنطقة .

ويهدف المنتدى إلى توحيد كافة الجهود بين القطاعين العام والخاص في المنطقة تحت مظلة فعالية واحدة يسعى الجميع من خلالها إلى استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وطرح الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة عليهم وخاصة في مجالات الحج والعمرة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنى التحتية والسياحة للاستثمار فيها بشكل مباشر .

ويستقطب المنتدى عن طريق بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص أبرز الخبراء في الاقتصاد من المملكة وكافة دول العالم لطرح آرائهم وخبراتهم في عدد من جلسات المنتدى المخصصة للموضوعات التي تتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، خاصة وأنه يأتي ضمن الحراك التطويري الذي شهدته المنطقة خلال الأسابيع الماضية والتي تم خلالها إطلاق حزمة من المبادرات كفيلة برفع مستوى الخدمات المقدمة ، ومنها إيجاد بيئة تساهم في جذب الاستثمارات وتذليل أية معوقات تواجهها حيث تم الإعلان عن إنشاء مكتب لمتابعة المشروعات ، والمركز الشامل للخدمات الحكومية ، إضافة إلى إنشاء وحدة للمبادرات والشراكات .

كما سيعزز منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الدولة في المنطقة للمساهمة وبشكل فاعل وبتوجيهات من أمير المنطقة في استكمال كافة الترتيبات اللازمة لإخراج المنتدى بالشكل الذي يتناسب مع مكانة المنطقة وأهميتها ، ويفوق التوقعات المأمولة منه .

ويتوافق التوجه في تنظيم إقامة المنتديات التي تعنى بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة مع متطلبات المرحلة المهمة من المسيرة التنموية للمملكة والتي تتطلب التركيز على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 سواءً ما يتعلق برفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في هذا الجانب والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي .

وتأتي إقامة منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي ضمن الحراك التطويري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية والتي تم خلالها إطلاق حزمة من المبادرات من قبل الإمارة سيشارك في تنفيذها القطاعين العام والخاص وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة ومن ذلك خلق بيئة تساهم في جذب الاستثمارات وتذليل أية معوقات تواجهها حيث تم الإعلان عن إنشاء مكتب لمتابعة المشروعات، والمركز الشامل للخدمات الحكومية، إضافة إلى إنشاء وحدة للمبادرات والشراكات.

يشار إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة وجّه بتشكيل لجنة برئاسة الإمارة وعضوية الغرف التجارية بالعاصمة المقدسة وجدة والطائف ومشاركة عدد من المختصين لبحث سبل توحيد المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة ، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وذلك بناء على ما رفعه نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر لسموه من توصيات بعد جولته على المحافظات وكان من أهمها عقد ورش عمل استثمارية بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع محافظات المنطقة وتوحيد الجهود لخدمة المنطقة اقتصادياً بشكل تكاملي.